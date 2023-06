Media: Mistrz świata jedzie do Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor Chelsea będzie grać z Benzemą

Zobacz wideo

We wtorek Al-Ittihad oficjalnie poinformował, że z klubem podpisał umowę Karim Benzema, znakomity napastnik Realu Madryt i reprezentacji Francji. Benzema ma tam dostawać 214 milionów dolarów za rok gry. Biorąc pod uwagę, że podpisał kontrakt na aż trzy lata, wzbogaci się aż o blisko 650 milionów dolarów. Będzie też lepiej zarabiać od Cristiano Ronaldo, który w saudyjskim Al-Nassr inkasuje 200 milionów dolarów rocznie.

Kolejna wielka gwiazda zagra w Arabii Saudyjskiej

To jednak nie koniec wielkich transferów w Arabii Saudyjskiej. Do tego kraju przyjechał rodak Benzemy - środkowy pomocnik N'Golo Kante, mistrz świata z 2018 roku.

- N'Golo Kante jest bliski dołączenia do Al Ittihad na zasadzie wolnego transferu! Omawiane są ostatnie szczegóły, a propozycja zostanie przyjęta. Dyrektorzy Al Ittihad właśnie przybyli do Londynu, aby połączyć się z saudyjską delegacją PIF w celu przygotowania dokumentów. Ma zarabiać 100 milionów dolarów rocznie do 2025 roku - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, dziennikarz specjalizujący się w transferach.

Kante gra w Chelsea od 2016 roku. Trzy lata później wygrał z nią Ligę Europy, a w 2021 roku - Ligę Mistrzów. Klub z Londynu nic na nim nie zarobi, bo 30 czerwca kończy mu się kontrakt. 32-letni zawodnik, słynący z niesamowitej pracowitości i waleczności na boisku, świetnym odbiorze, ostatni sezon nie może zaliczyć do udanych, bo z powodów problemów zdrowotnych zagrał tylko w dziewięciu meczach. Miał tylko jedną asystę. W sumie dla Chelsea wystąpił 269 razy, zdobył 13 goli i miał 16 asyst.

Al-Ittihad w poprzednim sezonie sięgnęło po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. O pięć punktów wyprzedziło drugie w tabeli Al-Nassr.