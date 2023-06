Santos zszokował polskich kibiców przed hotelem. "Tego się nie spodziewałem"

Godzina 11, pod hotelem kadry stoi kilku łowców autografów, kręcą się hotelowi goście. "DoubleTree by Hilton wita reprezentację Polski" - ten napis nad głównym wejściem jest już tutaj wszystkim dobrze znany, bo kadra od lat spotyka się na zgrupowaniach właśnie w hotelu na warszawskim Wawrze. Nie inaczej jest teraz za Fernando Santosa.

Zgrupowanie reprezentacji Polski oficjalnie rozpoczęło się w poniedziałek, ale Santos postanowił zacząć wcześniej. Na obiektach Legii Warszawa, gdzie przez ostatni tydzień trenowało 18 piłkarzy, z czego dziewięciu, którzy powołani zostali przez niego na towarzyski mecz z Niemcami i o punkty z Mołdawią. Skład uzupełniało ośmiu zawodników w większości występujących w kadrze do lat 21, którzy w poniedziałek rozpoczęli zgrupowanie z Michałem Probierzem. A także Bartosz Bereszyński, który dołączył do zespołu w czwartek.

"Oj, nie, gadać? Po co? Ale o czym?"

Reszta kadrowiczów miała czas w poniedziałek do 15, by stawić się w hotelu. - Ale że Santos się zatrzyma? No tego się nie spodziewałem. Na razie mamy 100 proc. skuteczność - cieszyli się kibice, którzy w poniedziałek przed południem zdobyli autografy i zrobili sobie zdjęcie z selekcjonerem, który podjechał białym peugeotem pod boczne wejście, ale po chwili podszedł z walizką do stojących za szlabanem łowców autografów.

To samo zrobili m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Łukasz Skorupski, Jakub Kiwior czy Wojciech Szczęsny, którzy w hotelu zameldowali się kilka godzin przed czasem. - Wy nie chcecie zdjęcia? - zapytał Szczęsny już po tym, jak rozdał kilkanaście autografów i zapozował do zdjęć. - Nie, my chcielibyśmy pogadać - usłyszał. Gdy bramkarz Juventusu zorientował się, że jesteśmy z mediów, od razu grzecznie przeprosił: - Oj, nie, gadać? Po co? Ale o czym? Ja tu jeszcze jestem kilka godzin prywatnie.

W poniedziałek po południu kadrowicze znowu będą trenować na obiektach Legii. Tak samo będzie we wtorek. Kolejne dwa dni drużyna Santosa spędzi na Stadionie Narodowym, gdzie w piątek towarzysko zagra z Niemcami. Trzy dni później reprezentacja Polski wyleci do Kiszyniowa, gdzie 20 czerwca zagra o punkty w eliminacjach do Euro 2024 z Mołdawią.