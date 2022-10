Laporta się wściekł. Stracił panowanie nad sobą. "Próbowali go uspokoić"

W środę FC Barcelona zremisowała 3:3 z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Ten wynik bardzo skomplikował sytuację katalońskiego klubu w tych rozgrywkach. Po czterech kolejkach zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Na dwa mecze przed końcem fazy grupowej traci do drugiego Interu trzy punkty. W związku z tym drużynie Xaviego poważnie grozi odpadnięcie z Ligi Mistrzów.

Joan Laporta był wściekły po meczu z Interem

Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony Joan Laporta. Hiszpański dziennikarz Jose Alvarez Haya zdradził, że prezes FC Barcelony był wściekły po meczu z Interem. - Mateu Alemany i Jordi Cruyff próbowali go uspokoić. Laporta stracił nad sobą panowanie. Był wściekły, ponieważ widzi, że projekt jest zagrożony. Laporta był bardzo podekscytowany Ligą Mistrzów. W styczniu klub dokona już pewnych zmian. Sytuacja po meczu z Interem jest skomplikowana - powiedział w programie "El Chiringuito".

Haya dodał także, że Laporta ma dość niektórych piłkarzy. - Laporta jest zmęczony niektórymi piłkarzami i jest z ich powodu zdenerwowany. Mówił o tym w ostatnich tygodniach. Dyrektor Alemany nie jest zagrożony - wyznał.

Dziennikarz mówiąc o zawodnikach, zapewne miał na myśli Gerarda Pique, Sergio Busquetsa i Jordiego Albę. Jak niedawno informowało "ABC Desportes", prezes FC Barcelony obwinił wymienioną trójkę za fatalną kondycję finansową klubów. Miało to miejsce podczas zebrania z udziałowcami, które odbyło się jeszcze przed meczem z Interem. Laporta wytknął zawodnikom, że nie zgodzili się na odpowiednią redukcję wynagrodzenia, by pomóc klubowi. W efekcie to kadra dyrektorska musiała poświęcić część swoich aktywów, by sprostać wymogom finansowego fair-play La Liga. Przypomnijmy, że FC Barcelona zmaga się z problemami finansowymi, o których najwięcej mówiło się latem. Do tematu wrócił hiszpański Sport, który opublikował artykuł, gdzie przedstawiono, że klub nadal nie uregulował płatności za niektórych zawodników. Więcej na ten temat TUTAJ.

Po meczu z Interem FC Barcelonę czeka bardzo ważne starcie z Realem Madryt. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 16:15. Nadchodzące El Clasico będzie także rywalizacją o pierwsze miejsce w La Lidze. Obecnie liderem jest FC Barcelona z 22 punktami na koncie. Tyle samo punktów zgromadził Real Madryt, ale ma gorszy bilans bramkowy i zajmuje drugie miejsce.

