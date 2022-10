Polska "inwazja" na Katar. Tysiące lecą wspierać kadrę Michniewicza

Za niewiele ponad miesiąc, bo 22 listopada, reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze. Rywalem Polaków będzie Meksyk. To będzie kluczowy mecz dla dalszych losów "Biało-czerwonych" na tym turnieju. Portal WP Sportowe Fakty podał dobre wiadomości. Według informacji Piotra Koźmińskiego na stadionie Polskę wspierać ma aż 21 822 kibiców! To około połowa pojemności całego Stadionu 974 w Dosze.

REKLAMA

Zobacz wideo KSW 75. "To może być kluczowa rzecz. Pudzianowski ufał mu bezgranicznie"

Matty Cash ujawnia kulisy, jak dostał polski paszport. "W prasie wyszło"

Inwazja polskich kibiców na Katar

Na podobne wsparcie Polacy mogą liczyć w drugim spotkaniu z Arabią Saudyjską (26 listopada). Na ten mecz kupiono 21 252 bilety. Spotkanie zostanie rozegrane na Education City Stadium, znajdującym się około 20 kilometrów od Dohy mieście Ar-Rajjan. Stadion może pomieścić ponad 45 tysięcy osób. Czy tutaj polscy kibice będą mieli przewagę? Trudno powiedzieć – z jednej strony, jeśli wierzyć danym, wykupili prawie połowę biletów. Z drugiej – można spodziewać się najazdu saudyjskich kibiców. Ich kraj graniczy bowiem z Katarem.

W trzecim meczu (30 listopada) czeka nas hit, czyli starcie z Argentyną, ponownie na Stadionie 974. Kibice drużyny Leo Messiego byli w czołówce, jeśli chodzi o liczbę aplikacji na bilety ze wszystkich krajów. Mecz z Polską znalazł się natomiast w czołówce najbardziej "rozchwytywanych" pojedynków. Na tym spotkaniu ma się pojawić 19 735 kibiców reprezentacji Polski.

Bilety można było zdobyć trzema ścieżkami. Pierwsza z nich to "general public sale", czyli sprzedaż kibicom z całego świata. Druga ścieżka to pula przyznawana każdej drużynie. Mowa o 8% pojemności stadionu. Trzecia pula to bilety rozdysponowane przez związek rodzinom zawodników, sponsorom i innym gościom. Wszystkie powyższe liczby to suma biletów pozyskanych z tych ścieżek.

Arkadiusz Onyszko apeluje do Michniewicza. "Trzeba wziąć chłopaka na mundial"