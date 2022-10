Lineker szokuje i wyważa drzwi przed MŚ. "Zawsze znajdzie się kilku idiotów"

Rok temu australijski piłkarz Josh Cavallo przyznał się, że jest gejem. Zawodnik otrzymał wiele głosów wsparcia ze świata piłki nożnej. - Jestem pełen emocji, bardzo zadowolony z odpowiedzi, jakie otrzymałem - wyznał w rozmowie ze Sky Sports. Jest jednym z nielicznych sportowców, który dokonał na coming outu i nadal są tacy, którzy nie zdecydowali się na ten krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal w ekstraklasie. "Jest na to przyzwolenie"

Gary Lineker porusza temat coming outu

Gary Lineker w rozmowie z "The Mirror" wyjawił, dlaczego niektórzy piłkarze nie przyznają się do swojej orientacji seksualnej. - To przez strach. Strach przed nieznanym. Być może martwią się, co mogą pomyśleć ich koledzy z drużyny. Zawsze znajdzie się kilku idiotów, którzy tego nie zrozumieją. Ale łatwo mi to powiedzieć, ponieważ nie jestem w takiej sytuacji - powiedział były angielski piłkarz

W Katarze homoseksualizm jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia na siedem lat. Lineker wyznał, że homoseksualni piłkarze mogą wysłać światu mocną wiadomość, ujawniając swoją orientację przed nadchodzącym mundialem. - Byłoby wspaniale, gdyby jeden lub dwóch dokonało coming outu przed mistrzostwami świata. Wiem, że niektórzy to rozważali i byli bardzo blisko podjęcia tej decyzji. Znam kilka takich osób, ale oczywiście nie zdradzę, kim są - dodał.

Wielkie kłopoty Mbappe. W szatni niemal wszyscy mają go dość

Na nadchodzącym mundialu reprezentacja Anglii zamierza przeciwstawiać się homofobii. Kapitan tej drużyny ma nosić opaskę z napisem "OneLove". FIFA nadal nie wydała na to zgody, ale zdaniem Daily Mail, angielska federacja jest zdeterminowana, aby kapitan nosił taką opaskę, nawet jeśli skończy się to karą grzywny ze strony organu zarządzającego.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. W meczu otwarcia zmierzą się ze sobą Katar oraz Ekwador. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem.

Hiszpanie ujawniają: Wyjątkowa rola Ronaldo na gali Złotej Piłki. Niespodzianka