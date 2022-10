Hiszpanie ujawniają: Wyjątkowa rola Ronaldo na gali Złotej Piłki. Niespodzianka

Cristiano Ronaldo ma za sobą najsłabszy sezon od 2003 roku, czyli momentu, w którym dołączył do Manchesteru United i zaczął rozkręcać swoją niezwykle imponującą karierę. Portugalczyk wrócił przed rokiem do klubu z "Old Trafford", jednak drużyna nie zdobyła żadnego trofeum, a na dodatek nie awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów i gra tylko w Lidze Europy. Dla Ronaldo to zupełna nowość. Po raz pierwszy od 19 lat, nie oglądamy go w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych Starego Kontynentu.

Cristiano Ronaldo wystąpi w wyjątkowej roli na gali Złotej Piłki. Wszystko specjalnie dla zwycięzcy

Nie dziwi zatem, że popularny "CR7" nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o przyznanie najważniejszej indywidualnej nagrody w świecie futbolu, czyli Złotej Piłki. 37-latek doskonale wie, że w tym roku nie ma co marzyć o zdobyciu po raz szósty tego trofeum. Mimo wszystko wybiera się jednak na uroczystą galę "France Football", która obędzie się już w poniedziałek 17 października w paryskim Theatre du Chatelet.

Wielkie kłopoty Mbappe. W szatni niemal wszyscy mają go dość

Jak podają "Le Parisien" i "Mundo Deportivo", Cristiano Ronaldo wystąpi przed śmietanką piłkarskiego świata w wyjątkowej roli. Organizatorzy poprosili go, by wręczył Złotą Piłkę tegorocznemu zwycięzcy. Wybór podobno padł właśnie na Portugalczyka, gdyż zwycięzcą ma zostać bardzo bliska mu osoba - Karim Benzema. Francuski napastnik ma za sobą obfitujący w sukcesy rok z Realem Madryt i z przecieków wynika, że to właśnie on zostanie nagrodzony.

Ronaldo i Benzemę łączy bardzo wiele. Obaj dołączyli do Realu Madryt latem 2009 roku, gdy Florentino Perez zaczął budować tzw. "drugą erę Galacticos". Przez kolejnych dziewięć lat ta dwójka zapewniła Realowi mnóstwo tytułów, w tym aż cztery puchary za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Bez jednego, nie byłoby sukcesów drugiego. Dlatego też w poniedziałkowy wieczór mamy być świadkami pięknej chwili, gdy Benzema odbierze upragnione trofeum z rąk swojego przyjaciela.

Sam Cristiano Ronaldo ma natomiast na koncie aż pięć Złotych Piłek (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Jest drugi w klasyfikacji wszechczasów pod tym względem. Więcej razy, bo aż siedmiokrotnie, plebiscyt "France Football" wygrywał tylko Lionel Messi.

Podczas poniedziałkowej gali specjalną nagrodę odebrać ma także Robert Lewandowski. Polak zostanie pierwszym w historii piłkarzem, który otrzyma trofeum imienia Gerda Muellera. Więcej na ten temat piszemy w tym miejscu.

