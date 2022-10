"Laporta podpala szatnię". Media ujawniają aferę w Barcelonie

FC Barcelona przygotowuje się do najważniejszych meczów tego sezonu. Robert Lewandowski i jego koledzy w środę podejmą u siebie Inter Mediolan. Spotkanie to zadecyduje, czy zachowają szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Następnie, bo już 16 października, czeka ich starcie w wielkim El Clasico przeciwko Realowi Madryt. Stawką będzie nie tylko prestiż, ale i fotel lidera La Liga.

Drużynie potrzebny jest spokój i skupienie. Jak zauważają hiszpańskie media, najwyraźniej nie zdaje sobie z tego sprawy prezes Joan Laporta. Głównodowodzący FC Barcelony wprowadził nerwową atmosferę swoją wypowiedzią podczas niedzielnego zgromadzenia socios. "ABC Desportes" donosi, że Laporta wykorzystał okazję, by uderzyć w wieloletnich liderów zespołu, Gerarda Pique, Sergio Busquetsa i Jordiego Albę.

"Laporta podpala szatnię" - obwieszcza już w tytule tekstu "ABC Desportes". Ujawniono, że Laporta podczas zebrania z udziałowcami obwinił właśnie wymienioną trójkę, o fatalną kondycję finansową klubów. Wytknął, że ani Pique, ani Busquets, ani Alba nie zgodzili się na odpowiednią redukcję wynagrodzenia, by pomóc klubowi. W efekcie to kadra dyrektorska musiała poświęcić część swoich aktywów, by sprostać wymogom finansowego fair-play La Liga.

- Próbowaliśmy obniżyć pensje niektórych graczy, ale to się nie udało. Nie tylko się nie udało, ale aby zachować zgodność z „finansowym fair-play, dyrektorzy zagwarantowali 10 milionów ze swoich prywatnych środków - czytamy słowa Laporty.

Dziennikarze zauważają jednak, że taka narracja prezesa Barcelony jest niesprawiedliwa. Pique, faktycznie, mocno utrudnił klubowi zarejestrowanie latem nowych zawodników, nie chcąc zejść ze swojej wielomilionowej pensji. "ABC Desportes" zauważa jednak, że inaczej zachował się zwłaszcza Sergio Busquets, który odmówił, póki co przedłużenia umowy, by klub nie musiał ponosić dodatkowych kosztów i sprostał wymogom finansowego fair-play. Jeśli chodzi zaś o Jordiego Albę, Barcelona podobno postąpiła wobec niego bardzo nie fair. Za plecami piłkarza negocjowano jego transfer do Interu Mediolan. Nie przekazano też kibicom, że choć teraz piłkarz nie zgadza się na obniżkę zarobków, kilka lat wcześniej zmodyfikował swoją umowę, by klub mógł mu zapłacić z odroczeniem.

"Zły moment, żeby brać ich pod lupę"

Laporcie wtórował dyrektor ds. futbolu Mateu Alemany. Zaznaczył on, że sprzedanie piłkarzy, którzy obciążają klubowy budżet, nie jest łatwe. Udało się jednak pozbyć większości takich zawodników i kontraktów. Celem Barcelony jest, by gigantyczne pensje "zniknęły" całkowicie. "ABC Desportes" podaje, że kolejni na liście są Marc-Andre ter Stegen i Frenkie de Jong.

"Laporta i Alemany nie ukrywali swojego dyskomfortu, który nie został dobrze przyjęty w szatni. Gwiazdorzy wiedzą, że podjęli już wysiłki, aby wybaczyć zaległe pieniądze i odroczyć płatności, gdy klub o to poprosił z powodu spadku dochodów w związku z pandemią" - czytamy.

W obliczu plagi kontuzji w drużynie, Xavi Hernandez zmuszony jest korzystać w najbliższych meczach zarówno z Gerarda Pique i Jordiego Alby, którzy do tej pory nie mogli liczyć na grę. Słowa Laporty na pewno nie wpłyną dobrze na obu graczy. "To zły moment, żeby brać ich pod lupę" - podsumowują hiszpańscy dziennikarze.

