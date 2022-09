Niemcy zachwyceni Dawidem Kownackim. Lawina komplementów

Tego lata Dawid Kownacki mógł trafić do Lecha Poznań, ale mistrz Polski nie złożył Fortunie Dusseldorf odpowiednio wysokiej oferty. Polak ostatecznie pozostał w Niemczech i wyszło mu to na dobre. Do tej pory rozegrał dziewięć meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty.

Rouwen Hennings chwali Dawida Kownackiego

Na szczególne wyróżnienie zasługuje bramka w meczu z Hansą Rostock (3:1). W 10. minucie spotkania Kownacki otrzymał prostopadłe podanie za linię obrońców. Polak wykorzystał złe ustawienie bramkarza i bez problemu go przelobował. Świetne trafienie Kownackiego skomentował jego kolega z drużyny Rouwen Hennings. - To było niesamowite. Wiesz dokładnie, że chciał to zrobić właśnie w taki sposób. To był naprawdę świetny gol - powiedział Hennings w rozmowie z RP.

Niemiec skomplementował nie tylko tego gola, ale także ogólną postawę Kownackiego. - Dawid wielokrotnie udowadniał na treningach swoją jakość. Niestety zawsze narzekał na kontuzje, ale jak wracał do zdrowia, to wszyscy widzieli starego, silnego Dawida. Takiego, jakim był w pierwszym półroczu w tym klubie - dodał.

Dzięki dobrej formie Kownackiego wszyscy spodziewali się, że zostanie on powołany do reprezentacji Polski. Okazało się, że napastnik odmówił przyjazdu na zgrupowanie, ponieważ wie, że może grać jeszcze lepiej, a w poprawieniu dyspozycji bardziej pomogą mu treningi w klubie. - To nie tak, że Dawid nie chce grać w reprezentacji. Absolutnie. Wszystko mamy wyjaśnione. Po powrocie do Niemiec wciąż czuje, że fizycznie nie jest w pełni gotowy. Zamysł jest taki, żeby Dawid potrenował, doszedł do jeszcze lepszej formy i za dwa miesiące strzelał jeszcze więcej goli. Może pojechać na mundial - powiedział trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.

Rouwen Hennings gra na pozycji napastnika. W klubie z Dusseldorfu występuje od 2017 roku. W obecnym sezonie rozegrał osiem meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Fortuna Dusseldorf po ośmiu kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Hamburgerem SV. Mecz zaplanowany jest na sobotę o 20:30.

