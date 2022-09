Kownacki nie chciał powołania i bardzo szczerze wyjaśnił to Michniewiczowi. Walczy o MŚ

Kto ogląda mecze Fortuny Duessldorf, ten spodziewał, że Dawid Kownacki już we wrześniu wróci do reprezentacji Polski. Selekcjoner nie mógłby przecież przejść obojętnie wobec zawodnika, który w ośmiu ligowych meczach strzelił pięć goli i przy trzech asystował. I rzeczywiście Czesław Michniewicz dostrzegł jego dobrą grę i uwzględnił na wstępnej liście powołanych. Było na niej 40 zawodników, a na zgrupowanie przyjedzie 30. Kownackiego zabraknie, bo sam o to poprosił. Dlaczego?

Dawid Kownacki gra świetnie, ale przekonał selekcjonera, że to jeszcze nie czas na powołanie

Michniewicz i Kownacki w ostatnich dniach szczerze ze sobą porozmawiali. Napastnik Fortuny przekonał selekcjonera, że chociaż statystyki już ma bardzo dobre, to wciąż czuje, że może grać lepiej i w dojściu do jeszcze lepszej formy bardziej pomogą mu regularne treningi w klubie niż przyjazd na zgrupowanie kadry. - To nie tak, że Dawid nie chce grać w reprezentacji. Absolutnie. Wszystko mamy wyjaśnione. Powiedział mi tak: "Jeśli trener uważa, że powinienem być powołany, to oczywiście przyjadę". Ale później wytłumaczył, jak to wygląda z jego perspektywy. Jest po przejściach, miał w ostatnich latach sporo urazów. Pograł w Lechu Poznań w ostatniej rundzie, odbudował się, ale po powrocie do Niemiec wciąż czuje, że fizycznie nie jest w pełni gotowy. U nas nie byłby pierwszym ani drugim napastnikiem. Nie mógłbym mu obiecać występów, bo mamy wśród napastników pewną hierarchię, co on też doskonale rozumie. Dlatego powiedział, że lepiej zrobią mu w tym czasie treningi w klubie - powiedział Michniewicz.

Przed zgrupowaniem sytuacja wśród napastników wyglądała tak, że pewnie powołania byli Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik, a także dobrze spisujący się w roli jokera Karol Świderski. O czwarte miejsce rywalizował właśnie Kownacki z Krzysztofem Piątkiem. Selekcjoner wytłumaczył, jaka jest między nimi różnica. - Piątek zmienił klub i zaczyna od nowa budować swoją pozycję w Salernitanie. Jeszcze nie jest w klubie tak ważnym zawodnikiem, jak Kownacki u siebie w Fortunie. Chcemy Piątkowi trochę pomóc. W podobny sposób, jak to ostatnio zrobiliśmy z Karolem Linettym. W klubie nie grał, ale powołaliśmy go i daliśmy szansę w meczu. W Torino to zauważyli i zaczęli trochę inaczej traktować. Dostrzegli, że może pojechać na mundial. Zaczęli być z niego dumni. Dzisiaj regularnie gra - mówił selekcjoner.

"Może pojechać na mundial"

Nieobecność Kownackiego na wrześniowym zgrupowaniu nie zamknie mu drzwi do wyjazdu na mundial do Kataru. - Casha, Bielika i Góralskiego też na tym zgrupowaniu nie ma, ale jak najbardziej bierzemy ich pod uwagę. Zamysł jest taki, żeby Dawid potrenował, doszedł do jeszcze lepszej formy i za dwa miesiące strzelał jeszcze więcej goli. Może pojechać na mundial - zapewniał selekcjoner.

Decyzja Polaka wydaje się pozbawiona emocji, bardzo logiczna i zdroworozsądkowa. Przy tak dobrej formie Lewandowskiego i Milika szanse na grę w nadchodzących meczach kadry i tak miałby niewielkie, a już kilka razy w jego karierze zdarzało się, że gra w reprezentacji nieco utrudniała mu grę w klubie. Zimą, gdy przechodził na wypożyczenie do Lecha Poznań, tłumaczyła nam to jedna z osób z jego otoczenia. Gra dla Polski dawała mu oczywiście satysfakcję i napawała dumą, ale też zabierała okresy przygotowawcze. A to często kluczowy czas, w którym pod nieobecność najważniejszych piłkarzy można poprawić swoje notowania u trenera i zbudować formę na całą rundę. Tymczasem Kownacki latem 2017 r. wystąpił w mistrzostwach Europy do lat 21, rok później był w kadrze Nawałki i zagrał w końcówce meczu z Senegalem oraz od początku z Kolumbią, w 2019 r. był kapitanem kadry Czesława Michniewicza na kolejnym młodzieżowym Euro we Włoszech, a w 2021 r. Paulo Sousa zabrał go na Euro. Za każdym razem, gdy większość jego klubowych kolegów przygotowywała się do sezonu, on musiał łapać oddech po turnieju. Wracał do klubu po urlopie i był w tyle.

Teraz mu to nie grozi, bo w Fortunie jest najważniejszym zawodnikiem, ale jego książeczka zdrowia jest już na tyle gruba, że jeśli on sam czuje się niedostatecznie przygotowany, lepiej nie ryzykować. Z podobnego założenia wyszedł selekcjoner Michniewicz.

