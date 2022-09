Drogba podpisał koszulkę Chelsea. I za chwilę zakrzyczał: O mój boże, jak mogłeś [WIDEO]

Didier Drogba jest były iworyjskim piłkarzem, który grał na pozycji napastnika. W przeszłości występował między innymi w Olympique'u Marsylii i Chelsea. Z londyńskim klubem sięgnął czterokrotnie po mistrzostwo Anglii oraz wygrał także Ligę Mistrzów w 2012 roku. Jest również najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. W 105 meczach zdobył 65 bramek. Karierę zakończył w 2018 roku.

Didier Drogba padł ofiarą żartu. "Jak mogłeś to zrobić"

Didier Drogba jest uwielbiany przez fanów Chelsea i nigdy nie ukrywał przywiązania do tego klubu. Niedawno były piłkarz wziął udział w spotkaniu z kibicami. Jeden z młodych sympatyków poprosił go, aby podpisał mu się na koszulce. Drogba zrobił to, a chwilę później chłopiec postanowił zażartować z Iworyjczyka. Zdjął koszulkę Chelsea, pod którą nosił trykot innego klubu z Londynu - Arsenalu. Były napastnik wyraźnie nie spodziewał się takiego obrotu spraw. - O mój Boże, jak mogłeś to zrobić - powiedział śmiejąc się Drogba.

Żart chłopca przypadł do gustu internautom. "Co za reakcja", "Uwielbiam to", "Musimy chronić tego dzieciaka, to jest elita. Takie zachowanie przed legendą Chelsea" - czytamy w komentarzach.

Chelsea nie rozpoczęła najlepiej tego sezonu. Po sześciu kolejkach zajmuje szóste miejsce w lidze z dorobkiem 10 punktów. W słabym stylu radzi sobie także w Lidze Mistrzów. Nie wygrała jeszcze ani jednego meczu i z jednym punktem na koncie zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Szczególnie rozczarowująca była porażka z Dynamem Zagrzeb (0:1), po której działacze zwolnili Thomasa Tuchela. Jego miejsce zajął Graham Potter. W następnej serii spotkań Premier League Chelsea zmierzy się z Crystal Palace. Mecz odbędzie się dopiero 1 października po przerwie reprezentacyjnej, ponieważ starcie z Liverpoolem, które miało odbyć się w ten weekend, zostało odwołane z powodu żałoby po śmierci Królowej Elżbiety II.

