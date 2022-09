Jest oficjalne oświadczenie ws. Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny doznał kontuzji 31 sierpnia w meczu 4. kolejki Serie a ze Spezią. Bramkarz przy jednej z interwencji wykręcił kostkę i został zniesiony z boiska na noszach. Ostatecznie uraz nie okazał się poważny, co podkreślił zaraz po meczu trener Massimiliano Allegri. - Na szczęście nie doszło do złamania. Pierwsza diagnoza mówi tylko o stłuczeniu kostki - powiedział.

Wojciech Szczęsny powrócił do treningów z drużyną. Jest oficjalne oświadczenie Juventusu

Potwierdziły to przeprowadzone na następny dzień badania. Po krótkiej przerwie bramkarz reprezentacji Polski powrócił 12 września do treningów, póki co indywidualnych. W czwartek 15 września Juventus poinformował w oświadczeniu, że Szczęsny wziął już udział w treningu z resztą drużyny.

- Zawodnicy trenowali dziś rano w Continassa. Standardowo skupiono się na regeneracji zawodników, którzy grali zeszłego wieczoru. Reszta drużyny pracowała nad budowaniem gry na połowie przeciwnika i strzałami technicznymi z różnych pozycji i na koniec rozegrała mecz treningowy. W treningu uczestniczył Wojciech Szczęsny - czytamy w oświadczeniu.

To bardzo dobre informacje dla zespołu, który pod nieobecność swojego podstawowego bramkarza nie prezentował się najlepiej. Pokazał to środowy mecz Ligi Mistrzów z Benficą, który Juventus przegrał 1:2. Była to druga porażka włoskiego zespołu, co jest najgorszym otwarciem włoskiego klubu w historii rozgrywek.

Wydaje się być prawie pewne, że Szczęsny powróci do bramki "Starej Damy" w niedzielnym spotkaniu rozgrywek ligowych. Juventus 18 września zagra na wyjeździe z Monzą i powalczy o trzecie zwycięstwo w sezonie. Do tej pory zawodnikom Allegriego udało się wygrać jedynie dwa spotkania, a cztery zakończyły się remisem. To daje drużynie 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów.

