Joaquin. "Staruch", a jaki piękny. Przeszedł do historii Ligi Europy

Joaquin w dniu czwartkowego meczu drugiej kolejki Ligi Europy: Real Betis - Łudogorec Razgrad miał dokładnie 41 lat i 56 dni. Skrzydłowy po raz drugi w tym sezonie wyszedł w podstawowym składzie hiszpańskiej drużyny.

Joaquin najstarszym strzelcem gola w Lidze Europy

W 39. minucie pojedynku Joaquin przeszedł do historii Ligi Europy. Po podaniu Juana Mirandy zdobył bramkę. W dodatku niezwykle efektowną, bo z 18 metrów trafił w okienko. Gola można zobaczyć tutaj. Hiszpan został najstarszym strzelcem rozgrywek.

Dotychczas rekord należał do Daniela Hestada, który w 2015 roku strzelił bramkę dla Molde w meczu z Celtikiem. Norweg miał wtedy 40 lat i 98 dni.

- Wiek to tylko liczba. Joaquin przechodzi do historii i dokonuje czegoś niesamowitego - zachwyca się dziennik "Daily Mail". - Joaquin tworzy historię w kolejną, wielką europejską noc dla Betisu - dodaje hiszpański "Sport".

Co ciekawe, gol Joaquina został wybrany przez UEFA do najładniejszego gola drugiej kolejki Ligi Europy. W gronie kandydatów są też trafienia Andera Guevary (Real Sociedad), Irfana Cana Kahveciego (Fenerbahce) oraz Adama Gyurcso (AEK Larnaca). O bramce tego ostatniego pisaliśmy tutaj.

Kto wie, czy Joaquin jeszcze nie pobije swojego rekordu. Co prawda, ten 41-letni skrzydłowy w La Lidze gra rzadko (tylko 19 minut w pięciu spotkaniach), ale w Lidze Europy występuje regularnie.

Joaquin to legenda hiszpańskiego klubu. To właśnie w Realu Betis zaczynał swoją karierę w 1999 roku. Siedem lat później za 25 milionów euro trafił do Valencii CF, w której grał pięć sezonów. W 2011 roku podpisał umowę z Malagą, a dwa lata później przeniósł się do Fiorentiny.

W 2015 roku Joaquin wrócił jednak tam, gdzie go kibice najbardziej kochają - do Realu Betis. I znów zachwycał tym co zawsze, czyli szybkością, techniką, dryblingiem, przebojowością i determinacją. Dla tego klubu rozegrał on aż 454 spotkania, co jest rekordem klubu! Zdobył 62 gole i miał 44 asysty. W sumie w La Lidze jego bilans to: 601 meczów, 78 bramek i 66 asyst.

Joaquin zajmuje drugie miejsce pod względem największej ilości występów w Primera Division. Więcej ma tylko były świetny hiszpański bramkarz - Andoni Zubizarreta. Jeśli Joaquin zagra jeszcze w przyszłym roku (ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2023 roku) to będzie miał szansę zostać najstarszym zawodnikiem, który zagrał w meczu La Ligi.

Rekord należy do Ricardo z Osasuny, który 1 czerwca 2013 roku wystąpił w meczu ligi hiszpańskiej w wieku 41 lat, 5 miesięcy i dwóch dni.

Joaquin dwa razy wygrał z Realem Betis Puchar Króla i raz z Valencią CF. Co ciekawe, w tych rozgrywkach triumfował w poprzednim sezonie. Zagrał w pięciu meczach, zdobył dwa gole i miał dwie asysty.

Joaquin trzy razy wystąpił z reprezentacją Hiszpanii na wielkich turniejach: na mistrzostwach świata 2002 i 2006 oraz na Euro 2004. Dla Hiszpanii wystąpił w 51 meczach. Zdobył cztery gole i miał trzy asysty.

Sytuacja Betisu w La Lidze i Lidze Europy

Real Betis w tym sezonie po dwóch kolejkach jest liderem grupy C Ligi Europy. Ma sześć punktów. Wyprzedza Łudogorec Razgrad i AS Romę (po trzy punkty) oraz HJK Helsinki (0.). W La Lidze drużyna prowadzona przez 69-letniego Chilijczyka Manuela Pellegriniego zajmuje trzecie miejsce (cztery zwycięstwa i porażka). Ma 12 punktów, trzy mniej od prowadzącego Realu Madryt.