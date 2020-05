Koncert Borussii! Sancho strzelił trzy gole i złożył hołd zamordowanemu George'owi Floydowi

jan3211 2 godziny temu Oceniono 9 razy -5

Jak sie kopacze piłki i celebryci zaczną wypowiadać w sprawach politycznych i rasowych . to burdel osiągnie niebotyczne rozmiary . Powinni wyrzucić z drużyny takiego mądralę , który podburza rówieśników do burd ulicznych , a samemu nie zgłosi się do policji i pokaże, jak to się humanitarnie interweniuje w praktyce . Jeżeli przestaniemy ufać sędziom i policji , to anarchia podsycana legalną marihuaną doprowadzi do rewolucji i do kolejnej dyktatury .