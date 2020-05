Niewiarygodne derby Trójmiasta! Siedem goli, cztery rzuty karne i poprzeczka w ostatniej akcji. Najlepsza reklama ekstraklasy

Co to był za mecz, co to były za emocje! Lechia Gdańsk pokonała Arkę Gdynia 4:3 i wygrała wielkie derby Trójmiasta. Siedem goli, cztery rzuty karne, samobój i poprzeczka w ostatniej akcji. To była najlepsza reklama ekstraklasy!

Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

