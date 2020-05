Piotr Rocki walczy o życie! Dramatyczne informacje. Rodzina prosi o modlitwę i trzymanie kciuków

- Skontaktowaliśmy się z rodziną, która prosi po prostu o wsparcie, trzymanie kciuków czy modlitwę - czytamy na portalu "Weszło", który poinformował o strasznej chorobie piłkarza.

REKLAMA

Piotr Rocki ma 46 lat. Karierę zakończył dopiero dwa lata temu, jako zawodnik Ruchu Radzionków. Najczęściej był jednak kojarzony z klubem Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, z którym grał nawet w Pucharze UEFA, a w sezonie 2006/07 wygrał z nim puchar kraju. Rocki ma na swoim koncie także występy m.in. w Legii Warszawa, Polonii Bytom, GKS Tychy, Odrze Wodzisław czy Polonii Warszawa.

W ekstraklasie rozegrał aż 244 spotkania, strzelił 40 goli i miał 14 asyst. Na boisku był znany ze swojej zadziorności. - Mimo upływu lat wychodzę na boisko, żeby zapieprzać od pierwszej do ostatniej minuty. Ja nie z tych, co stoją, przyjmują kilka "jobów", a potem do kasy - tak się scharakteryzował w 2015 roku w rozmowie ze Sport.pl.