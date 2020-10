Prawnicy Kamila Grosickiego ruszyli do akcji. "Skomplikowana i specyficzna sytuacja"

W ostatnich minutach okienka transferowego Kamil Grosicki, do czego już przywykliśmy, próbował zmienić klub. 32-letni skrzydłowy chciał opuścić West Bromwich Albion i na zasadzie wypożyczenia wzmocnić Nottingham Forest. Problem w tym, że angielska federacja - zdaniem portalu meczyki.pl - miała nie zarejestrować transferu, bo oba kluby spóźniły się z finalizacją transakcji o 21 sekund.

W międzyczasie wypowiedział się Grosicki, który wrzucił na Twittera swoje zdjęcie z uniesionym kciukiem i podpisem "będzie dobrze", co może sugerować, że do transferu jednak dojdzie. Dobrej myśli jest też Nottingham Forest, którego przedstawiciele uważają, że nie ma podstaw, by zablokować transfer.

Prawnicy Kamila Grosickiego są pewni swego

W poniedziałek portal sportowefakty.wp.pl poinformował, że pełnomocnicy skrzydłowego są pewni, że transfer Polaka ostatecznie dojdzie do skutku. - "Przedstawiciele reprezentanta Polski są jednak pewni swoich racji. Od poniedziałku prawnicy zawodnika robią wszystko, by zatwierdzić transakcję. Czeka ich również spotkanie z ludźmi z angielskiej federacji (Football Asssociation). To skomplikowana oraz specyficzna sytuacja i niewykluczone, że wyjaśnienie jej może zająć jeszcze kilka dni" - czytamy.

Dla West Bromwich Albion Grosicki gra od stycznia tego roku. Przeniósł się tam z Hull City, w którym występował od stycznia 2017 roku. Wcześniej był także zawodnikiem Stade Rennais, Sivassporu czy Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. 32-letni skrzydłowy nie zagrał ani minuty w tym sezonie Premier League, spędzając na boisku jedynie 55 minut w starciu Pucharu Ligi z czwartoligowym Harrogate Town (3:0). Grosicki może się za to pochwalić niedawno strzelonym hat-trickiem w meczu towarzyskim z Finlandią (5:1).

