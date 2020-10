Legenda Liverpoolu wątpi w powtórzenie sukcesu i wskazuje sposób na walkę z problemami

Jamie Carragher w "Sky Sports" przyznał, że Liverpool bez Virgila Van Dijka, który w meczu z Evertonem doznał kontuzji kolana i nie zagra przez najbliższych kilka miesięcy, nie jest tak silny jak w poprzednim sezonie Premier League. Były obrońca klubu ratunku dla zespołu Juergena Kloppa szuka w najbliższym okienku transferowym.

- Od początku tego sezonu czułem, że Liverpool jest drużyną do pokonania. Teraz skoro Van Dijk jest wykluczony prawdopodobnie na cały sezon, myślę, że Liverpool ma problem. Uważam, że w styczniu będą musieli wejść na rynek transferowy i to nie tylko ze względu na kontuzję Van Dijka, ale Liverpool ogólnie wygląda słabo w tym aspekcie. Przed sezonem stracili [Dejana - przyp. red.] Lovrena, a teraz okazuje się, że pozostali zawodnicy z tej pozycji są podatni na kontuzje - powiedział Jamie Carragher.

Liverpool będzie zdolny podtrzymać formę bez Virgila Van Dijka? "Każdy klub ma takich trzech lub czterech zawodników"

Virgil Van Dijk wydał już oficjalne oświadczenie ws. urazu doznanego w meczu z Evertonem. Po agresywnym ataku Jordana Pickforda na nogi obrońcy, Holender był zmuszony opuścić boisko. Później Liverpool oficjalnie poinformował, że piłkarz zerwał więzadła krzyżowe przednie w kolanie i czeka go operacja. Choć wydaje się, że mimo to Juergen Klopp posiada silny zespół, to Jamie Carragher ma wątpliwości, czy mistrz Anglii powtórzy sukces także w tym sezonie.

- Uważam, że w każdym utytułowanym zespole lub drużynie aspirującej do mistrzostwa jest takich trzech, lub czterech zawodników jak Van Dijk. A jeśli zabraknie jednego z nich, to nieważne jak dobry jest twój trener czy jak wielu posiadasz zawodników. Nie możesz ich zamienić, ponieważ są wybitni - przyznał były obrońca Liverpoolu.

Warto także wspomnieć, że Virgil Van Dijk nie jest jedynym piłkarzem w składzie Juergena Kloppa, który zmaga się z jakimś urazem. Chwilowo wykluczeni z gry są również Thiago Alcantara, Naby Keita oraz Alisson Becker. Po pięciu kolejkach Premier League Liverpool zajmuje 3. miejsce w tabeli z bilansem trzech zwycięstw, jednego remisu oraz jednej porażki. Niepokojący jest natomiast fakt straty 13 goli we wszystkich ligowych spotkaniach - dotychczas najwięcej (razem z 18. w tabeli West Brom) w całej lidze.