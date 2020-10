Kamil Grosicki przemówił! Reprezentant Polski wrzucił wymowny wpis

21 sekund - o tyle spóźnił się Nottingham Forest ze złożeniem dokumentów przy wypożyczeniu Kamila Grosickiego z West Bromwich Albion w ostatni dzień okna transferowego w Anglii (zamykało się ono w piątek o 18). - Forest ma wydać komunikat w tej sprawie i odwoływać się od ewentualnego spóźnienia o te kilkadziesiąt sekund. Do akcji najprawdopodobniej będą musieli wejść prawnicy. Na tę chwilę, Kamil Grosicki "wisi" pomiędzy dwoma klubami. Możliwe, że sprawa wyjaśni się dopiero za kilka dni - pisały meczyki.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus stracił punkty z beniaminkiem. Zobacz skrót [ELEVEN SPORTS]

Kamil Grosicki: Będzie dobrze

Angielskie media informowały, Nottingham Forest twierdzi, że doszło do transferu - Grosicki miałby zostać wypożyczony na rok i zostać na dwa kolejne lata w przypadku awansu do Premier League. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie angielska federacja. Po raz pierwszy w trakcie trwania tej sprawy wypowiedział się Grosicki, który wrzucił na Twittera swoje zdjęcie z uniesionym kciukiem i podpisem "będzie dobrze", co może sugerować, że do transferu jednak dojdzie.

Grosicki nie ma szans na występy w West Bromwich Albion Grosicki, gdzie trafił w styczniu tego roku. Przeniósł się tam z Hull City, w którym występował od stycznia 2017 roku. Wcześniej był także zawodnikiem Stade Rennais, Sivassporu czy Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. 32-letni skrzydłowy nie zagrał ani minuty w tym sezonie Premier League, spędzając na boisku jedynie 55 minut w starciu Pucharu Ligi z czwartoligowym Harrogate Town (3:0). Regularna gra w Nottingham Forest jest dla niego szansą na bycie w formie przed Euro 2020, które zostanie rozegrane w czerwcu i lipcu 2021 roku.

Nottingham Forest fatalnie rozpoczęło nowy sezon

Celem Nottingham jest awans do Premier League. Dwukrotny zwycięzca Pucharu Europy (1979 i 1980) oraz mistrz Anglii z 1978 roku ostatni raz grał w elicie w 1999 roku. Od sezonu 2004/05 nieprzerwanie gra w Championship, a ostatnie dwa sezony kończył na odpowiednio 9. i 7. miejscu. Ten sezon ekipa Chrisa Hughtona zaczęła jednak bardzo słabo - od jednego zwycięstwa i czterech porażek w pięciu meczach, przez co zajmuje 20. miejsce w tabeli (na 24 drużyny). Nottingham strzeliło jednocześnie zaledwie dwa gole, co jest ex aeuqo drugim najgorszym wynikiem spośród wszystkich drużyn.