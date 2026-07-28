Lewandowski mógł trafić do Porto. Zahavi zdradził kulisy

Robert Lewandowski odszedł z Barcelony po czterech latach. Przez dłuższy czas Polak szukał nowego klubu, aż ostatecznie wybrał ofertę Chicago Fire. Tam Lewandowski podpisał dwuletni kontrakt. Na razie Robert zagrał dwa mecze w nowym klubie, odpowiednio z Interem Miami (2:3) i New York City FC (1:3), natomiast jeszcze nie strzelił swojego pierwszego gola. "Robert Lewandowski w drugim meczu w lidze MLS był na boisku trochę jak bohater słynnej serii filmów o Kevinie - sam" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

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Lewandowski mógł wybrać ofertę Porto. "Wydawali się ciekawą opcją"

Pini Zahavi zdradził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, że Lewandowski miał możliwości, by kontynuować karierę w Europie. Jednym z zainteresowanych klubów było FC Porto, w którym są już Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

- Tak było, prezes Andre Villas-Boas namawiał Roberta na grę w Portugalii, sam też z nim rozmawiałem. Znam dobrze Roberta i wiem, czego szukał. Wiedziałem, że chce się bawić piłką, czuć się liderem, kochać i być kochanym. A Porto mogło mu to zagwarantować, więc wydawało się ciekawą opcją. Bardzo mocno go chcieli, próbowali przekonać go do ostatniej chwili. Ale "Lewy" nie był zainteresowany Porto - powiedział.

Wcześniej w mediach Villas-Boas mówił wprost, że Lewandowski jest za drogi dla Porto. - To zakładanie, że skoro mamy trzech Polaków, to wystarczy, aby przekonać jednego z najlepszych piłkarzy świata i jednego z najlepiej opłacanych zawodników pod względem wynagrodzenia, który - o ile mi wiadomo - właśnie podpisuje kontrakt z Chicago Fire. Zawsze był poza naszym zasięgiem. Zawsze dobrze jest marzyć o wielkich transferach. Nie możemy jednak popadać w urojenia, które uniemożliwiałyby finansową stabilność klubu - tłumaczył szef mistrzów Portugalii.

Aktualnie w kadrze Porto znajduje się trzech środkowych napastników. Samu Aghehowa wraca do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie i ma być gotowy do gry w październiku. Poza nim trener Francesco Farioli ma do dyspozycji Turka Deniza Gula i Portugalczyka Andre Silvę.

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Włochów nie było stać na Lewandowskiego. "Sytuacja jest tam trudna"

Zahavi również odniósł się w trakcie wywiadu do plotek, które łączyły Lewandowskiego z grą we Włoszech - w barwach Juventusu lub Milanu. Okazuje się, że oba kluby nie były w stanie spełnić wymagań finansowych Polaka.

- Spotkałem się z czołowymi działaczami Milanu, rozmawiałem też z dyrektorem generalnym Juventusu Damienem Comollim, bo dla obu tych klubów transfer Roberta byłby czymś wielkim, ale szczerze mówiąc Lewandowski był poza ich zasięgiem. Serie A nie jest już najbogatszą ligą świata, sytuacja obecnie jest tam bardzo trudna - dodał agent Lewandowskiego.

Wkrótce Lewandowski zagra kolejny mecz w MLS. Tym razem Chicago Fire zagra u siebie z Charlotte FC. To spotkanie odbędzie się w nocy z soboty 1 na niedzielę 2 sierpnia o godz. 2:30 czasu polskiego.