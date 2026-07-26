Lewandowski sam w Nowym Jorku. Jest gorzej niż myśleliśmy

- Poddajecie się? Czy macie ochotę na więcej? - krzyczał grający Kevina McCallistera, Macaulay Culkin, gdy dopiekał gnębiącym go złodziejaszkom. Ta scena z kultowego "Kevina samego w Nowym Jorku" śmieszy i bawi do dziś, pokazując jakim sprytem wykazał się ośmiolatek, zostawiony sam w wielkim mieście. Do piłkarzy Chicago Fire po każdej wizycie na Yankee Stadium podobnie mogą krzyczeć piłkarze New York City FC. Odkąd dołączyli do ligi MLS, czyli od dekady, zwykle ucierali nosa ekipie "Strażaków" i nigdy nie dali się pokonać. Scenariusz powtórzył się w sobotę i nie zaradził temu Robert Lewandowski, który na boisku w Nowym Jorku pojawił się późno i wyglądał na osamotnionego. Jego cała drużyna zagrała słabo i nieskutecznie, mogła przegrać wyżej.

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"Miło jest wracać do Nowego Jorku". Nie tym razem

Nowy Jork kapitanowi reprezentacji Polski do tej pory mógł kojarzyć się dobrze. Lewandowski kilkukrotnie odwiedzał największe pod względem mieszkańców miasto Stanów Zjednoczonych przy okazji ważnych uroczystości. Ostatnio był na finale mistrzostw świata, kiedy z trybuny VIP śledził triumf reprezentacji Hiszpanii i swych kolegów z FC Barcelony.

Wtedy w swych serwisach społecznościowych zamieścił wiele zdjęć z gwiazdami sportu i dodał, że zawsze "miło jest wracać do Nowego Jorku". Był tam też przecież na jesieni 2025 roku - wówczas zapisał się w historii jako pierwszy Polak, który symbolicznie uruchomił iluminację legendarnego Empire State Building. Z okazji Święta Niepodległości wieżowiec rozbłysnął biało-czerwonymi barwami, a napastnik Barcelony podkreślał, że jest dumny z reprezentowania Polski na całym świecie. Wydarzenie odbiło się szerokim echem zarówno w kraju, jak i za oceanem.

Tym razem wizyta w Nowym Jorku tak udana nie była. Lewandowski po pierwsze nie znalazł się wyjściowym składzie na mecz. Było to pewne zaskoczenie, bo amerykańskie media anonsowały go w podstawowej jedenastce. Z drugiej strony komentator meczu w Apple TV sugerował, że Polak wchodzi w sezon swoim rytmem, trenuje od niedawna, więc na jego pełną gotowość trzeba poczekać. Rozczarowana tym faktem mogła być Polonia, której w Nowym Jorku jest sporo i która tłumnie stawiła się na trybunach Yankee Stadium. Realizator spotkana z pokazywaniem fanów w koszulkach reprezentacji Polski nie miał problemu.

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Lewandowski na ławce też pokazywany był często. Oglądał mecz w skupieniu, chwilę rozmawiał z trenerem analizując gola strzelonego przez swoją drużynę. Na listę strzelców przy rzucie wolnym wpisał się Joel Waterman, obrońca, który dobijał dotkniętą przez rywala piłkę. Chicago musiało odrabiać straty, bo choć starało się prowadzić grę, to gospodarze raptem dwa strzały na bramkę zamienili na dwa piękne gole. Pierwszą połowę nowojorczycy wygrali zresztą 3:1. Wówczas nazwisko siedzącego na ławce Lewandowskiego przez komentatorów zawodów wymieniane było częściej niż kluczowych graczy na murawie. Również dlatego, że Polak po pół godzinie spotkania ruszył na rozgrzewkę. Wszedł do gry tuż po przerwie.

Robert sam w Nowym Jorku. Kibice zrobili wrzawę

Jednak Lewandowskiemu grało się ciężko. Wracając do wspominanego filmu o Kevinie, Robert momentami też był w Nowym Jorku sam. Czy to tylko trudne początki, a może krajobraz amerykańskiej ligi? W momentami chaotycznym spotkaniu obfitującym w straty, sporo niecelnych podań, długich zagrań, mało kombinacyjnych akcji, zachwycać się poziomem meczu było trudno. Oczekiwać, że jeden Lewandowski będzie zbawcą drużyny - też.

Na Polaka w klubach zawsze świetnie pracowali inni, a on tworzył fantastyczne duety czy tercety, które pozwalały rozbijać obronę rywali. Z Thomasem Muellerem miał niemal telepatyczne porozumienie w Bayernie, gdzie dogrania Niemca idealnie współgrały ze zmysłem strzeleckim Polaka. Z Mario Goetze "bawił się" na boisku w dwóch klubach, a przecież w Borussii Dortmund na liście wspólnie wypracowanych goli w czołówce byłby też Kuba Błaszczykowski. Pedri i Raphinha z Barcelony, mimo egoistycznej momentami postawy tego drugiego, też okazali się partnerami, których powspominać jest miło. To wszystko były dobrze naoliwione maszyny z topowymi europejskimi piłkarzami.

W MLS Lewandowski, w teorii, również otoczony jest ludźmi, którzy grali w piłkę w solidnych ekipach. Philip Zinckernagel – duński skrzydłowy i ofensywna siła zespołu, powołany na Mecz Gwiazd MLS, ma przeszłość w Clube Brugge czy Bodo. Jonathan Bamba – skrzydłowy o statusie gwiazdy (Designated Player) w CV ma Lille, Celtę Vigo i reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej. Polak na murawę wszedł za byłego młodzieżowego reprezentanta Szwajcarii Marena Haile-Selassie. Z drugiej strony - gdzie im równać się do Muellera, Pedriego czy Raphinii..

Boiskowych interakcji między choćby wymienionymi graczami Fire, a "Lewym", nie było wiele, albo nie były one specjalnie istotne. Wspomniany Zinckernagel od tej wiosny bierze udział praktycznie we wszystkich golach Chicago, sam strzela, ale też sporo asystuje, czy śle kluczowe piłki. W meczu z New York City jednak zagrał słabiej. Bamba próbował indywidualnych akcji.

Lewandowski starał się, jak mógł. Jeszcze przed wznowieniem gry zwołał piłkarzy do koła, powiedział kilka słów, zmotywował. - Czy Lewandowski pomoże Chicago? Czy odmieni losy meczu? - pytał komentator widząc tę sytuację. Owacja publiczności przy wyczytywaniu nazwiska Polaka wiązała z nim spore nadzieje.

Dwa strzały i solidna obstawa

Przez chwilę wydawało się nawet, że Polak już po kilku minutach może mieć wejście smoka. Po rzucie wolnym dla jego drużyny minął się z wrzucaną piłką o centymetry. Sędzia odgwizdał jednak spalonego. W 55. minucie Lewandowski ze środka boiska posłał piłkę na wbiegającego w pole karne Bambę, ale gracza z francuskim paszportem uprzedził obrońca gospodarzy. Gdy Polak był blisko pola karnego New York City, często był podwajany. Starał się zatem ściągać obrońców i robić miejsce dla kolegów. Po jednym z fauli na nim, gospodarze złapali żółtą kartkę, pierwszą i jedyną w tym meczu, do tej pory grali spokojnie.

W 68. minucie Lewandowski dopadł do posłanej w pole karne piłki. Przepychał się, zastawiał, ale piłkę musiał wycofać do kolegi. Nic z tej akcji nie wyszło. Podobnie jak w 80. minucie gdy wbiegąjący w pole karne Zinckernagel mógł zagrywać do Polaka, ale wybrał inną opcję. Chwilę później Lewandowski zdołał dopaść do wysokiej wrzutki w pole karne. Jednak spory tłok, trudna pozycja i słabo zagrana piłka nie ułatwiły mu czystego trafienia. Przynajmniej była to jakaś próba strzału. Druga w tym meczu i pierwsza celna. Na tym się jednak skończyło. Chicago miało w tym meczu taki sam współczynnik oczekiwanych goli co rywal, ale przegrało 1:3.

Nowa gwiazda MLS kończyła mecz ze sporym niedosytem i skromnymi liczbami. Zresztą Polak dotknął piłki tylko 21 razy, a przecież jak zwykle sam podkreśla Lewandowski, on musi piłkę poczuć. Warto tu jednak przypomnieć, że wiele czasu na treningi po przylocie do USA "Lewy" nie miał. Aklimatyzacja, jet lag, do tego około raptem 10 zajęć z drużyną. To w zgraniu i boiskowej chemii nie pomaga. Mała liczba minut też nie. Trudno uznać, że był to lepszy mecz "Lewego" niż ten z Interem Miami (2:3). Wówczas jednak "Strażacy" mogli przegrać wyżej.

Fatalnej, wyjazdowej seriI meczów bez wygranej na Yankee Stadium odwrócić już się Fire zapewne nie uda. W następnym roku nowojorska drużyna ma grać na nowym obiekcie. W tym sezonie ekipa Roberta Lewandowskiego zwycięstwa, a Polak - pierwszego gola w USA, będzie szukać teraz 2 sierpnia, gdy u siebie ma zagrać z Charlotte (godz. 2:30 czasu polskiego).