Boniek skomentował zachowanie Feio. Trafił w samo sedno

"Między piłkarzami i sztabami obu drużyn doszło po meczu do przepychanki. A zaczęło się od niegodnego zachowania Goncalo Feio, który zaraz po zakończeniu spotkania pokazał w kierunku trybuny gości oba środkowe palce, a po chwili jeszcze "gest Kozakiewicza". Ponadto, przy podziękowaniu trenerowi rywali uciszał resztę jego sztabu. Stylu zabrakło więc i na boisku, i poza nim. Ale awans jest i punkty do rankingu UEFA także" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, pisząc o sytuacji po zakończeniu meczu Legii Warszawa z Broendby IF (1:1, 4:3 w dwumeczu).

Zbigniew Boniek krótko skomentował zachowanie Goncalo Feio

Zachowanie Goncalo Feio odbiło się szerokim echem i w tej sprawie głos zabrał oczywiście Zbigniew Boniek, który podkreślił wynik Legii Warszawa, ale niekoniecznie był zachwycony zachowaniem portugalskiego szkoleniowca.

"Legii należą się brawa, pokonała rywala mocnego. To duży sukces. PS. Zachowanie trenera trudne do zrozumienia, żeby nie powiedzieć więcej" - napisał dyplomatycznie Zbigniew Boniek, z którym trudno się po prostu nie zgodzić. Zachowanie trenera Legii ciężko jest zrozumieć.

Feio od początku swojej trenerskiej kariery był znany z kontrowersyjnych zachowań. Jak skomentował czwartkowe przeciwko kibicom i sztabowi duńskiego zespołu? - Wiem, co teraz będzie mówione, bo mam przypiętą łatkę. Będziecie po mnie jechać. Ze trzy tygodnie to potrwa. Szkoda, że w Danii nikt nie zauważył ich zachowania wobec nas. Musimy walczyć z kompleksami. Nie jesteśmy gorsi od innych. Zachowujemy się z klasą, dopóki inni szanują nas. Pierwszą drużyną, która prowokowała, było Broendby. Ale wiem, co będzie. Jestem czarnym charakterem. Jasne - tłumaczył na pomeczowej konferencji prasowej.

Ostatecznie jednak to prowadzona przez Goncalo Feio Legia Warszawa zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Te spotkania zostaną rozegrane 22 i 29 sierpnia.