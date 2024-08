Tak eksperci nazywają to, co zrobił Goncalo Feio

Gest Kozakiewicza i dwa środkowe palce w stronę kibiców rywala oraz naśmiewanie się ze sztabu szkoleniowego Broendby, z komentarzem "wracajcie do domu". To nie jest opis zachowania kibica, którego nieco poniosło po ostatnim gwizdku. To podsumowanie tego, co po meczu zrobił trener Legii Warszawa Goncalo Feio.

Nawet trener Broendby uznał to za nienormalne

Portugalczyk po raz kolejny dał znać o swoim wybuchowym temperamencie i wywołał niemały skandal. Trener Broendby Jesper Sorensen na pomeczowej konferencji wprost określił jego zachowanie jako "nienormalne". Legia awansowała, ale jeżeli chodzi o styl, to nie miała się czym pochwalić, co zgodnie przyznali eksperci.

Eksperci jednoznacznie o Feio. Jedna wielka żenada

Jednak zgodność wśród obserwatorów zapanowała nie tylko w sprawie samego meczu. Zachowanie portugalskiego trenera również nie wzbudziło mieszanych uczuć. Te były bowiem bardzo negatywne, a postępowanie Feio uznano za żenujące. "Futbol to są emocje, ale tak żenujące zachowanie szanującemu się i poważnemu trenerowi po prostu nie przystoi" - ocenił Filip Macuda ze Sport.pl

"A najciekawsze jest to, że z zachowaniem Goncalo Feio dzieje się dokładnie to, co przewidywał przeciętny kibic piłkarski w Polsce, a nie ogarnął dyrektor sportowy Legii? Ktoś zdziwiony? Totalny brak klasy." - dodał Wojciech Piela z Viaplay.

Kibice Broendby zrobili Legii przysługę. Feio miał to za nic

"I kibice Broendby wpuścili fanów Legii na pierwszy mecz, mimo zakazu UEFA… Respekt to słowo, którego Feio nie zna, mimo znajomości kilku języków" - podkreślił Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu. W podobne tony uderzył także Jakub Białek z Weszło. "1. Narażasz zespół na osłabienie (mogą cię zawiesić), mimo że powinieneś zarażać innych spokojem. 2. Zachowujesz się buracko wobec kibiców, którzy przed chwilą ci pomogli (wpuścili cię, choć masz zakaz wyjazdowy). 3. Po prostu zachowujesz się jak dziecko. Świat Goncalo Feio" - napisał dziennikarz

Feio będzie gotów oddać życie za Legię? Eksperci wątpią, czy ktoś kupi takie gadanie

"Znając realia Legii i polskiej piłki, gość najprawdopodobniej nie dopracuje do końca sezonu, a teraz będzie mówił, że 'odda życie za ten klub' i usprawiedliwiał swój brak klasy. No odklejka totalna. Ale to przecież Goncalo Feio. Nie pierwszy i nie ostatni raz" - ocenił Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.

"Dla mnie trener to jest ktoś, kto nie tylko odpowiada za wyniki, ale poniekąd jest też twarzą klubu. A na tym wideo widzimy twarz totalnego buraka. No i pamiętajmy, że nikt w Legii nie może teraz powiedzieć, że to jakieś wielkie zaskoczenie" - podsumował z kolei Maciej Łuczak z portalu Meczyki.pl.

"Debil do natychmiastowego zwolnienia w listopadzie przez kibiców. Zapisz to faken" - nie gryzł się w język Wojciech Kowalczyk, były piłkarz warszawskiego klubu. "Zespół po żenującym piłkarsko występie przepycha awans do kolejnej rundy eliminacyjnej, a trener biegnie do sektora gości pokazywać im środkowy palec. Trzeba wybitnie nie mieć klasy" - dodał od siebie Marcin Borzęcki z Viaplay.