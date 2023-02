Lewandowski kozłem ofiarnym po odpadnięciu Barcelony. Nagle okazuje się, że "nie pasuje"

FC Barcelona bardzo źle zaprezentowała się w tym sezonie europejskich pucharów. Po dramatycznej postawie w Lidze Mistrzów i porażkach z Bayernem Monachium oraz Interem Mediolan przyszła równie rozczarowująca przegrana z Manchesterem United już na etapie 1/16 finału Ligi Europy. Oznacza to, że zespół pod wodzą Xaviego na osiem meczów w Europie wygrał tylko dwa z Viktorią Pilzno.

Robert Lewandowski nie pasuje do FC Barcelony?

Nie brakuje opinii, że słaba postawa FC Barcelony to w dużej mierze wina Roberta Lewandowskiego. Polak w tym sezonie europejskich pucharów strzelił co prawda sześć goli, ale poza trafieniem z rewanżowego meczu z Manchesterem United w Lidze Europy, to aż trzy z nich zdobył przeciwko najsłabszej w grupie LM, Viktorii Pilzno. Polak na siedem starć trafiał tylko w trzech spotkaniach. W tym nie potrafił pokonać bramkarza byłego klubu - Bayernu Monachium.

- Jest zawodnikiem o pewnych cechach. Jest na pewno bardzo wartościowym piłkarzem, ale prawdopodobnie nie pasuje do stylu gry, który preferuje FC Barcelona. Przeciwko słabszym zespołom w La Liga będzie miał wpływ na grę, ale w meczach z zespołami klasy United jest mu o to trudno - powiedział ekspert telewizyjny Richard Dunne w programie Virgin Media Sport. Dunne to były piłkarz, który 80 razy wystąpił w reprezentacji Irlandii.

Po odpadnięciu z Ligi Europy na etapie 1/16 finału zagraniczne media mocno krytykowały Polaka. Hiszpański "AS" napisał: "Nie radził sobie zbyt dobrze w grze tyłem do piłki i prawie nie miał dogodnych okazji. Nie ma wątpliwości, że bardzo brakowało mu Pedriego, jednego z jego najlepszych partnerów na boisku".

Również "Marca" uznała, że Polak mógł być tego dnia w lepszej formie. "Jego strata spowodowała pierwszy kontratak United. Nie nękał rywali tak, jak się spodziewano. Wziął na siebie odpowiedzialność przy rzucie karnym i trafił, choć de Gea dotknął piłki" - czytamy.

Po zakończeniu czwartkowego meczu krótkiego wywiadu udzielił sam Robert Lewandowski. Polak podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z dziennikarzami platformy Viaplay. - W pierwszej połowie kontrolowaliśmy to spotkanie. Pierwsze piętnaście minut drugiej połowy to był dla nas trudny czas. Ten mecz był na poziomie ćwierćfinału lub półfinału Ligi Mistrzów. Oba zespoły są w dobrej formie. Dziś to my byliśmy jednak gorsi. Takie mecze oczywiście bolą, bo byliśmy blisko - powiedział.