Zbigniew Boniek już podał wynik dwumeczu Lecha w LKE. "Easy". Euforia po losowaniu

Lech Poznań został pierwszym polskim klubem od 32 lat, który wyeliminował rywala na wiosnę w europejskich pucharach. Po raz ostatni udało się to Legii Warszawa, która w Pucharze Europy w 1991 roku pokonywała włoską Sampdorię. Mistrzowie Polski po bezbramkowym remisie w Norwegii pokonali 1:0 FK Bodo/Glimt po golu Mikaela Ishaka. "Przy Bułgarskiej w tym sezonie Lech nie przegrał w pucharach ani razu, a zremisował tylko raz. Z takim wsparciem, jakie niosło się szczególnie po strzeleniu gola, "Kolejorz" po prostu nie mógł zawieść" - pisze Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Lech Poznań mógł trafić w losowaniu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy na jednego ze zwycięzców grup z grona Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nice, Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor i Slovan Bratysława. Ostatecznie padło na szwedzki Djurgardens. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek 9 marca w Poznaniu, a rewanż nastąpi tydzień później.

Eksperci nie mają wątpliwości po losowaniu Lecha. "Te puchary wcale nie muszą się jeszcze skończyć"

"Wydaje się, że bardzo dobre losowanie dla Lecha. Znów Skandynawia, myślę, że do przejścia" - uważa Karolina Jaskulska, dziennikarka Sport.pl.

"Jest! Djurgardens! Super" - stwierdził Szymon Ratajczyk z Viaplay.

"Świetne losowanie Lecha. Djurgardens IF to rywal jak najbardziej w zasięgu Kolejorza. Nie ma co się podniecać, ale Lech ma robotę do wykonania" - uważa Sebastian Staszewski z Interii.

"No i też dobrze. Mówienie o ćwierćfinale to nie mrzonki" - twierdzi Przemysław Michalak z weszlo.com.

"No i Lech też fajnie. Te puchary wcale nie muszą się jeszcze skończyć" - napisał Michał Trela, dziennikarz Canal+ Sport.

"Easy. Lech w 1/4" - pisze Zbigniew Boniek, były prezes PZPN.

"Wiadomo, że nikt tak często nie wygrywa losowań jak my, Polacy, ale raczej los faktycznie sprzyjał. Wg rankingu Elo Djurgarden ciut słabsze (1531) niż Bodo/Glimt (1546), więc teoretycznie jak najbardziej w zasięgu Lecha. Oby praktycznie też" - twierdzi Mateusz Janiak z weszlo.com.

"Nie lekceważyłbym ekipy, która w fazie grupowej dwa razy wklepała Gent i która zrobiła w grupie 16 z 18 punktów. Ale na tym etapie LKE chyba nie dało się wylosować lepiej. Kozacki układ. Chociaż wolałbym raczej grać najpierw wyjazd, potem Poznań" - pisze Damian Smyk z weszlo.com.