Cezary Kulesza potwierdza. Mecz Polska - Albania na Stadionie Narodowym!

Od kilku tygodni nie było wiadomo, gdzie odbędzie się zaplanowany na koniec marca mecz Polski z Albanią w ramach eliminacji do Euro 2024. Powód? Wada konstrukcyjna dachu na Stadionie Narodowym. Faworytem do zastąpienia Warszawy była gdańska Polsat Plus Arena. W celu sprawdzenia bazy treningowej i hotelowej do Trójmiasta udał się sam selekcjoner Fernando Santos. Dziś już wiadomo, że przenosiny nad morze nie będą potrzebne.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cezary Kulesza potwierdza. Stadion Narodowy gospodarzem meczu z Albanią

W ostatnich dniach coraz więcej wskazywało na to, że Stadion Narodowy zostanie jednak dopuszczony do bycia gospodarzem spotkania. W piątek oficjalnie potwierdził to prezes PZPN Cezary Kulesza. "Mecz Polska - Albania w el. do ME odbędzie się 27 marca w naszym domu na Stadionie Narodowym. Otrzymaliśmy wszystkie dokumenty po kontrolach dotyczących bezpieczeństwa, które jest dla nas kluczowe. Praca wielu osób przyniosła efekty. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces!" - napisał.

Najnowsze informacje ws. pierwszych powołań Fernando Santosa

Bardzo zależało nam, aby zagrać w domu reprezentacji Polski, czyli na PGE Narodowym. Ten obiekt jest dla nas szczęśliwy, to właśnie na nim awansowaliśmy na mistrzostwa Europy w 2016 czy 2020 roku, a także na mistrzostwa świata 2018. W Warszawie chcieliśmy również toczyć boje o EURO 2024. Operator stadionu zapewniał nas, że ten obiekt będzie w pełni bezpieczny i gotowy do użytku na marcowy mecz z Albanią. Zwlekaliśmy jednak z podjęciem decyzji do momentu, aż odbędą się ostatnie kontrole i zostaną nam przedstawione stosowne dokumenty, które to potwierdzą. Bezpieczeństwo jest bowiem dla nas najważniejsze - dodał prezes PZPN cytowany przez oficjalną stronę.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Już w czwartek 23 lutego Kulesza sugerował, że rozegranie spotkania w Warszawie jest realne. - Walczyliśmy o tę Warszawę, żeby ten prestiżowy mecz był rozegrany w Warszawie - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Lech poznał rywala w 1/8 finału LKE. Wylosował szczęśliwie

Mecz z Albanią odbędzie się 27 marca o 20:45. Trzy dni wcześniej w Pradze reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami w meczu inaugurującym walkę o awans na Euro 2024.