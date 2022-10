Blisko, coraz bliżej. Tak wygląda sytuacja Lecha Poznań w grupie LKE [TABELA]

Lech Poznań tylko zremisował 1:1 z Hapoelem Beer Szewa, ale mimo to jest na dobrej drodze, aby wyjść z grupy. Awans do 1/16 finału może sobie zapewnić już w przyszłej kolejce. Jak obecnie wygląda tabela grupy C?

3 Fot. Piotr Hawalej / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl