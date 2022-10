Świetne wieści dla Lecha. Tak wygląda sytuacja w grupie [TABELA]

Trwa czwarta kolejka Ligi Konferencji Europy, w której to hiszpański Villarreal wygrał z Austrią Wiedeń 1:0.

Villarreal wygrywa z Austrią Wiedeń. Sytuacja Lecha Poznań

Po wygranej Hiszpanów w Wiedniu Lech Poznań staje przed ogromną szansą. Obecnie Villarreal ma 12 pkt, Lech Poznań cztery, Hapoel Beer Szewa dwa, a Austria tylko jeden. Pierwszy zespół awansuje do 1/8 finału LKE, zaś drugi zagra w 1/16 finału LKE.

Villarreal - 12 punktów, bramki 12:4 Lech Poznań* - 4 punkty, bramki 7:5 Hapoel Beer Szewa* - 2 punkty, bramki 1:2 Austria Wiedeń - 1 punkt, bramki 1:10

* - mecz rozegrany mniej.

Jeśli Lech Poznań wygra z Hapoelem Beer Szewą, to jego przewaga nad Izraelczykami będzie wynosić pięć punktów i aż sześć nad Austrią. To oznacza, że któryś z tych dwóch zespołów będzie musiał wygrać oba mecze, a także liczyć, że Lech nie zdobędzie ani jednego punktu do końca rozgrywek.

Obecnie Villarreal trenowany przez Unaia Emery'ego zajmuje ósme miejsce w lidze hiszpańskiej, z dorobkiem 12 punktów. Zdecydowanie lepiej idzie im w LKE, gdzie są liderem, pokonując kolejno Lecha Poznań 4:3, 2:0 z Hapoelem Beer Szewa oraz dwukrotnie z Austrią Wiedeń 5:0 i 1:0.

Austria Wiedeń zajmująca ostatnie miejsce w grupie Ligi Konferencji Europy, prezentuje się nie najlepiej również w rodzimej lidze. Dopiero piąte miejsce w tych rozgrywkach oraz strata 11 oczek do drużyny RB Salzburg, nie mogą nastrajać tamtejszych kibiców optymizmem.

Mecz Hapoel Beer Szewa - Lech Poznań rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji live na Sport.pl.