Lech chce zatrzymać swoją gwiazdę. Szykuje nową ofertę. "Rekordowa w lidze"

Od kiedy Mikael Ishak latem 2020 roku trafił do Lecha Poznań, stale prezentuje bardzo wysoki poziom. W 84 rozegranych spotkaniach napastnik strzelił 48 goli i dorzucił do tego 12 asyst, a jego wkład choćby w mistrzostwo Polski czy awanse do fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy jest niezaprzeczalny. Od początku sezonu 2021/22 jest też kapitanem drużyny. Lech ma jednak pewien kłopot, gdyż umowa Szweda wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, przez co już zimą będzie mógł on związać się z nowym pracodawcą.

Lech szykuje nową ofertę dla Ishaka. "Rekordowa w skali Ekstraklasy"

Mistrzowie Polski już jakiś czas temu rozpoczęli negocjacje ws. przedłużenia umowy. Dotychczas nie przyniosły one większych efektów, stąd w najbliższych dniach mają zostać wznowione. Lech zdaje sobie sprawę z upływu czasu i chce jak najszybciej przekonać piłkarza do pozostania w Poznaniu.

Jak informuje dziennikarz Sebastian Staszewski, 29-letni zawodnik będzie mógł liczyć na niezwykle korzystną propozycję.

- W piątek szefowie Lecha Poznań mają w planach pierwsze rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu Mikaela Ishaka. Natomiast w przyszłym tygodniu reprezentant Szwecji i jego menadżer mają otrzymać konkretną propozycję nowej, rekordowej w skali Ekstraklasy umowy - napisał Staszewski na Twitterze.

O jak wysokich zarobkach mowa? Dotychczas największe pieniądze w skali polskiej ligi otrzymywał Artur Jędrzejczyk. Gdy na początku 2017 roku obrońca przeszedł z rosyjskiego Krasnodaru do Legii, wynegocjował roczną pensję w wysokości 820 tys. euro brutto. Ishak ma dostać jeszcze więcej.

Ishak niezmiennie podporą Lecha Poznań. Notuje kolejny dobry sezon

W bieżącym sezonie Mikael Ishak podtrzymuje dyspozycję z poprzednich rozgrywek. Dotychczas rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których udało mu się strzelić 10 goli oraz zanotować pięć asyst.