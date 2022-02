Zieliński strzelił gola Barcelonie, ale to nie wystarczyło! Podniosła się

Napoli z reguły częściej utrzymuje się przy piłce, niż ich rywale. Tym razem - podczas wyjazdowego starcia na Camp Nou - neapolitańczycy musieli odnaleźć się w nowej roli. To Barcelona częściej atakowała i wymieniała więcej podań. Ale nic z tego nie wynikało w pierwszej połowie, bo drużyna Luciano Spallettiego była świetnie zorganizowana w defensywie i z łatwością wybijała gospodarzy z rytmu. Ferran Torres, ściągnięty zimą z Manchesteru City, oddał w pierwszej połowie aż pięć strzałów, ale żadnego celnego. W 30. minucie zmarnował sytuację oko w oko z bramkarzem. Minutę później było już 1:0, ale to Napoli objęło prowadzenie.

Piotr Zieliński zagrał do Elifa Elmesa, który odegrał piłkę Polakowi. Zieliński zdecydował się na strzał, jednak Marc Andre ter Stegen zdołał go obronić. Przy dobitce Niemiec był już bezradny. Dla pomocnika Napoli było to drugie trafienie w Lidze Europy (wcześniej strzelił Legii), a zarazem siódme w tym sezonie.

A co się działo po przerwie?

W 56. minucie Adama Traore dośrodkowywał w pole karne, a piłka delikatnie trafiła w rękę Juana Jesusa. Arbiter uznał, że stoper Napoli przekroczył przepisy, więc podyktował karnego, którego pewnie wykorzystał Torres. Zrobiło się 1:1.

Później nie padła już żadna bramka, chociaż Barcelona dominowała coraz bardziej. Gospodarze jednak razili nieskutecznością w ostatniej tercji boiska. Najlepsze okazje zmarnował Ferran Torres, który w czwartek oddał łącznie aż dziewięć strzałów.

Ogółem Barcelona zanotowała 24 uderzenia, a goście zaledwie cztery. Jednak w uderzeniach celnych było 5:4.

W 80. minucie Zieliński został zmieniony przez Diego Demme. Polak wyróżniał się na tle kolegów. Oprócz niego, z Napoli warto pochwalić Kalidou Koulibaly'ego, Fabiana Ruiza i Zambo Anguissę. Rewanż odbędzie się 24 lutego w Neapolu. Od tego sezonu bramki na wyjeździe nie są dodatkowo premiowane.

Pozostałe wyniki LE:

Borussia Dortmund 2:4 Rangers FC

FC Sheriff 2:0 Braga

Zenit 2:3 Betis