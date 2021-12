Oficjalnie: Angielski gigant wylatuje z pucharów! UEFA podjęła decyzję

Koniec sagi związanej z odwołanym meczem 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, w którym Stade Rennes miało podjąć na własnym stadionie Tottenham Hotspur. Zgodnie z terminarzem spotkanie miało się odbyć 9 grudnia 2021 roku. Anglicy nie byli w stanie nawiązać rywalizacji z powodu koronawirusa, którego wykryto u zawodników. Ze słów Antonio Conte na konferencji prasowej wynikało, że sytuacja Tottenhamu jest wręcz dramatyczna. Do gry miał mieć dostępnych do gry zaledwie 10 piłkarzy z pola. Początkowo zakładano, że mecz zostanie przełożony, potem francuski klub opublikował nowe fakty w sprawie.

"Podczas wideokonferencji o 19.45 pomiędzy przedstawicielami UEFA, Tottenhamu i SRFC, dyrektor ds. piłki nożnej Tottenhamu ogłosił, że angielski nie zamierza grać w meczu Ligi Konferencji Europy UEFA w czwartek wieczorem. To była jednostronna decyzja, która nie została w żaden sposób potwierdzona przez UEFA" - czytaliśmy przed kilkunastoma dniami w oświadczeniu klubu Stade Rennes FC. Od tego czasu dalsze losy tej rywalizacji stanęły pod znakiem zapytania.

Tottenham Hotspur odpada z Ligi Konferencji Europy. Stade Rennes awansuje z pozycji lidera!

W poniedziałek rano dowiedzieliśmy się, że UEFA podjęła decyzję ws. zaległego meczu przyznając wygraną Stade Rennes - co potwierdzałoby doniesienia opublikowane w oficjalnym oświadczeniu. "Mecz (...) został poddany przez Tottenham Hotspur FC, który w związku z tym uznaje się za przegrany 0:3 zgodnie z załącznikiem J.3.1 do Regulaminu UEFA Europa Conference League (sezon 2021/22)" - czytamy w wiadomości UEFA.

Ostateczna decyzja sprawiła, że Tottenham Hotspur odpada z Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, że do fazy pucharowej turnieju awansują tylko dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W przypadku grupy G pozycję lidera zajęło Stade Rennes FC (14 pkt), wicelidera natomiast holenderskie SBV Vitesse (10 pkt). Tottenham zakończył rywalizację na 3. miejscu (7 pkt), a tabelę zamknął NŠ Mura (3 pkt).

Zgodnie z zasadami wicelider grupy w LKE zagra w 1/16 finału rozgrywek z trzecią drużyną z grup Ligi Europy. W przypadku Vitesse rywalem będzie Rapid Wiedeń. Stade Rennes natomiast awansował bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Rywala pozna dopiero po wynikach meczów w 1/16 finału.

Co pozostaje więc Tottenhamowi Hotspur? Klub musi zakończyć bieżący sezon na miejscach 1-5, aby awansować do europejskich pucharów. Czy będzie to Liga Mistrzów, czy Liga Europy zależy od ostatecznej pozycji w tabeli. Obecnie zespół Antonio Conte zajmuje 7. miejsce, jednak ma do rozegrania zaległe mecze, które odwołano z powodu zakażeń koronawirusem.

Podkreślmy, że Tottenham nie jest jedyną drużyną w Premier League, która zmaga się z tym problemem. Omikron, czyli nowy wariant koronawirusa, zbiera żniwo w Wielkiej Brytanii, przez co odwołano aż sześć z dziesięciu spotkań 18. kolejki. W poniedziałek odbyło się spotkanie na szczycie, którego głównym tematem było przełożenie 20. kolejki rozgrywek. Ostatecznie żadnych zmian nie będzie. Władze Premier League i większość klubów podjęła decyzję o normalnym rozegraniu zaplanowanych meczów, dopóki sytuacja pandemiczna na to pozwala.