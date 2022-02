Syn Maradony zachwycony Piotrem Zielińskim. "On mnie fascynuje"

Piotr Zieliński jest jedną z kluczowych postaci Napoli w tym sezonie. W czwartek Polaka czeka kolejny ważny test, bo jego zespół zagra w 1/16 finału Ligi Europy z FC Barceloną.

Diego Maradona junior chwali Piotr Zielińskiego: On mnie fascynuje

Nad Zielińskim rozpływają się nie tylko włoskie media. Fanem talentu Polaka jest od dawna także syn Diego Maradony, który zaczynał karierę w Napoli, a później przez wiele lat występował na niższych poziomach rozgrywkowych we Włoszech. - Mogę powiedzieć, że to piłkarz, który mnie fascynuje. Jestem dumny, że gra w zespole, który lubię. To ważny zawodnik i lider Napoli - stwierdził Diego Maradona junior w rozmowie z "Super Expressem" i dodał, że Polak "jest najlepszy w Napoli pod względem piłkarskim".

W miniony weekend reprezentant Polski rozegrał 90 minut w hitowym spotkaniu z Interem Mediolan. Choć mecz zakończył się remisem 1:1, to lepsze wrażenie pozostawili po sobie gracze Napoli. Sam Zieliński był blisko zdobycia bramki. Polak popisał się świetnym strzałem zza pola karnego, jednak zabrakło kilka centymetrów, aby pokonał Samira Handanovicia. Piłka uderzona przez pomocnika odbiła się od słupka i wypadła za linię końcową

- Bardzo podobał mi się jego występ. W tym sezonie pokazuje mądrość. Widać doświadczenie, które procentuje - skomentował Diego Maradona junior i zaznaczył, że liczy na gola Zielińskiego w czwartkowym meczu z FC Barceloną. - Stać go na to - podsumował.

W tym sezonie Zieliński rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jak dotąd ma na koncie sześć goli i pięć asyst. Spotkanie z FC Barceloną rozpocznie się w czwartek 17 lutego o godzinie 18:45.