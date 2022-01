Legia Warszawa doczekała się. UEFA przygotowała niemiły "prezent"

Legia Warszawa na początku fazy grupowej Ligi Europy grała wręcz fantastycznie. Zaczęło się od wygranych ze Spartakiem Moskwa i Leicester City (1:0). Potem nadszedł spadek formy. Mistrzowie Polski przegrali trzy mecze z rzędu. Legia wciąż miała szanse na awans do fazy pucharowej. Jedynym warunkiem była wygrana w rewanżu ze Spartakiem Moskwa na własnym stadionie. Ostatecznie to Rosjanie wygrali 1:0 po golu Zelimkhana Bakajewa, a w końcówce mecze karnego zmarnował Tomas Pekhart.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto nowym trenerem reprezentacji Polski? Cezary Kulesza gościem Sport.pl LIVE [START O 20.00]

Legia Warszawa straciła szanse na awans. Kibice chcieli zabłysnąć, a zakończyło się karą

Brak awansu po porażce w meczu 6. kolejki ze Spartakiem Moskwa to nie jedyna konsekwencja, jaką poniosła Legia Warszawa. Kibice - chcąc prawdopodobnie zmotywować zawodników - przygotowali transparent, który swoimi rozmiarami objął aż dwie trybuny. Złożył się on w obraźliwy napis: "Jazda z ku****i". Do tego w trakcie spotkania kibice Legii intonowali przyśpiewki dotyczące rywala oraz Rosji.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Dzień później informowano, że UEFA zamierza ukarać Legię Warszawa za zachowanie kibiców i w końcu klub doczekał się sankcji. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) nałożyła karę grzywny w wysokości 17,5 tysiąca euro.

Najlepszy wynik polskich skoków! Historyczny wyczyn w Willingen

To nie była pierwsza kara nałożona na klub za zachowanie jego fanatyków. W tym sezonie UEFA zdecydowała się nałożyć grzywnę 29 tys. euro i zamknąć część trybuny na mecz ze Slavią Praga (eliminacje Ligi Europy). Legia musiała też zapłacić 16 tys. euro kary za niedrożne ciągi komunikacyjne na stadionie w meczu z Leicester City. Do tego za użycie środków pirotechnicznych przez kibiców oraz zakłócanie porządku w Anglii zapłacono łącznie 42 250 euro. Kolejne 40 tysięcy przyznano za zachowanie kibiców podczas meczu z SSC Napoli, a 67 tysięcy za spotkanie z Florą Tallin. Komisja najczęściej przyznaje grzywny za użycie środków pirotechnicznych, niedrożne przejścia komunikacyjne, a w dalszej kolejności prowokacyjne przyśpiewki.

Legia Warszawa zakończyła fazę grupową Ligi Europy na czwartym miejscu w grupie z sześcioma punktami na koncie. Mistrzowie Polski nie zdobyli minimum, które pozwoliłoby utrzymać im się w europejskich pucharach.