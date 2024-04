Laporta podgrzał atmosferę przed meczem! Mocno o piłkarzach PSG

Na ten pojedynek ostrzy sobie zęby wielu sympatyków piłki nożnej. W środę w Paryżu PSG podejmie w pierwszym starciu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów FC Barcelonę. Wydaje się, że emocje w tym pojedynku mogą być takie same, a nawet większe, jak w dwóch wtorkowych meczach: Arsenal - Bayern Monachium (2:2) i Real Madryt - Manchester City (3:3).

REKLAMA

Zobacz wideo

Joan Laporta podgrzał atmosferę przed meczem. Jaśniej się nie da

Relacje między władzami PSG i FC Barcelony ostatnio nie są najlepsze. Przede wszystkim to efekt tego, że PSG w sierpniu ubiegłego roku podpisało kontrakt z Ousmanem Dembele. Francuzi uruchomili klauzulę odstępnego. Wywołało to sporą frustrację FC Barcelony.

Nasser al-Khelaifi, prezes PSG zdecydował się nie pojawiać na przedmeczowej kolacji między dyrektorami obu klubów, która odbyła się w Paryżu we wtorek wieczorem. W dodatku w nocy z wtorku na środę przed hotelem, w którym przebywają w Paryżu piłkarze Barcelony, doszło do incydentu, który miał na celu zdeprymowanie mistrzów Hiszpanii. Ultrasi PSG odpalili w środku nocy race.

Teraz oliwy do ognia dolał Joan Laporta, prezes FC Barcelony. - Wierzymy w nasze szanse. To przyjemność mieć tych zawodników w klubie, nie zamieniłbym żadnego z nich na któregoś z PSG - powiedział Laporta dla "Mundo Deportivo".

- Od wielu lat nie byliśmy w ćwierćfinale, jesteśmy bardzo podekscytowani. Musimy spróbować skutecznie rozpocząć rywalizację. Zawodnicy są bardzo zmotywowani, skoncentrowani i zjednoczeni z Xavim i całym sztabem. To sprawia, że wierzymy w nich, ponieważ widzę, że oni wierzą w swoje szanse. Piłkarze są świadomi tego, co oznaczałoby dla klubu przejście do półfinału - dodał Laporta.

Znane są już składy na mecz PSG - Barcelona. Można je zobaczyć tutaj.

Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.