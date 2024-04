Legia tłumaczy, dlaczego postawiła na Feio

- Zmiana nie nastąpiła pod wpływem impulsu. Była efektem wcześniejszych analiz - powiedział Jacek Zieliński zanim jeszcze na środowej prezentacji Goncalo Feio padło pierwsze pytanie. Dyrektor sportowy Legii Warszawa długo tłumaczył, dlaczego zdecydował się zwolnić trenera Kostę Runjaicia, z którym w lipcu zeszłego roku przedłużył kontakt aż do lata 2026 r. - Już wcześniej przygotowywałem zarząd, że taka zmiana może nastąpić. Oceniałem ostatnie pół roku. Od października mieliśmy serię czterech porażek z rzędu przerwaną zwycięstwem w Pucharze Polski, po którym znów przyszła porażka w lidze. Średnio zdobywaliśmy 1,31 pkt na mecz. W 19 meczach zdobyliśmy 25 punktów. To nie są wyniki, na którym nam zależy i z których byśmy się cieszyli i byli dumni.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

- Owszem, lepiej łączyliśmy puchary z ligą niż w poprzednich latach, ale to nadal nie było satysfakcjonujące, skoro nie potrafiliśmy ustabilizować naszej gry na przestrzeni tygodni, a nawet w obrębie jednego meczu, bo mieliśmy dobre i złe połowy. Szanuję Kostę, rozwijaliśmy się z nim przez 15 miesięcy. Zawodnicy indywidualnie, ale też cała drużyna. W ostatnich miesiącach widziałem regres. Tym była podyktowana decyzja o zmianie. Nosiłem się z nią już wcześniej. W grudniu, gdy podsumowywałem rundę jesienną, narosło wiele wątpliwości, ale i tak wykazałem dużą cierpliwość, licząc, że ogarniemy te problemy, które nam doskwierały i znów zaczniemy iść w dobrym kierunku. Później liczyłem też, że kolejne zwycięstwa sprawią, że się napędzimy, wszystko się zacznie układać, a moje zaufanie do trenera i zaufanie kibiców do klubu wzrośnie. Tak się nie stało - powiedział. A zapytany wprost, czy gdyby Legia w ostatnim meczu wygrała z Jagiellonią Białystok, a nie zremisowała 1:1, nie doszłoby do zmiany trenera, przyznał, że byłby to możliwy scenariusz.

Co dalej z Josue? Jacek Zieliński tłumaczy sytuację kapitana Legii

Ostatnio w grze Legii było jednak widać odbicie. Wygrała 3:1 z Piastem Gliwice, pokonała też 3:1 Górnik Zabrze i zremisowała 1:1 z liderującą Jagiellonią. - Ktoś powie, że zdobycie siedmiu punktów w trzech meczach nie jest dobrym momentem na zmianę trenera. Nigdy nie ma dobrego momentu. Ale musieliśmy tę decyzję podjąć i jestem co do niej przekonany - wyjaśnił Zieliński, a później stanowczo zaprzeczył, by do zwolnienia przyczynił się występ Runjaicia w "Lidze Plus Extra" po niedzielnym meczu z Jagiellonią, w którym trener chwilami wprost, a najczęściej między wierszami, narzekał na brak jakościowych wzmocnień po odejściu Bartosza Silsza i Ernesta Muciego.

Dyrektor Legii szerzej odniósł jednak do samej kwestii transferów. - Trener wiedział, że będzie tracił najlepszych piłkarzy. Jesteśmy w ekstraklasie, więc podobnie jak 90 proc. klubów, jesteśmy zmuszeni ich sprzedawać, bo to ważne dla naszego budżetu. Sprzedaż jest normalnym procesem, z którym musimy sobie radzić. Było wiadomo, że Slisz odejdzie. Nie było tylko jasne, kiedy to nastąpi, ale trener musiał się z tym liczyć. Oferty za Muciego nie mogliśmy odrzucić, ale jego udało się zastąpić. Gual już ma lepsze statystyki niż Ernest w 19 kolejkach, bo to chyba były dwa gole i dwie asysty. W ten sposób nie udało się wypełnić luki po Sliszu, bo naturalny kandydat, czyli Jurgen Celhaka był kontuzjowany, a prawie niemożliwe jest, żeby ściągnąć z zewnątrz zawodnika, który od razu zdoła go zastąpić. Musimy więc rozwijać zawodników, których mamy, by zastępowali zawodników, którzy odchodzą - wyjaśniał.

Kibiców Legii interesuje też przyszłość Josue, któremu po sezonie wygasa kontrakt. Był ulubieńcem Runjaicia i cieszył się specjalnymi względami. O łączącej ich więzi sporo powiedziało też pożegnanie, które Josue opublikował w mediach społecznościowych. "Dziękuję za Twój charakter oraz za twoją dobroć jako człowieka i lidera drużyny. Czasami nie wszystko w piłce nożnej jest tym, czym się wydaje. Jesteś świetnym trenerem i z pewnością masz przed sobą świetlaną przyszłość pełną osiągnięć. Życzę Ci wszystkiego najlepszego: wczoraj, dziś i na zawsze" - napisał. Jak odejście trenera wpłynie na jego sytuację? Na ile sprawę ułatwia to, że następcą Runjaicia został jego rodak, z którym zna się prywatnie? Zieliński tłumaczył to tak: - To otwarta sprawa. Znam opinię Kosty, mam też swoją. Skonfrontuję je z opinią nowego trenera i na tej podstawie będziemy podejmować decyzje. Na koniec liczy się też zdanie samego Josue: jeżeli taką ofertę wystosujemy, to czy on ją przyjmie. Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na losy piłkarz w przyszłości. Teraz otwiera się rywalizacja, tworzy się nowa hierarchia w drużynie. Zmiana trenera to nowy bodziec. Zawodnicy dostają czystą kartę. Te siedem meczów, które pozostają do końca sezonu, będzie dla nich bardzo ważnych. Głównie dla tych, którym kończą się kontrakty.

Goncalo Feio od zawsze był na liście Jacka Zielińskiego. "Podejmuję duże ryzyko"

Feio wraca do Legii po ponad ośmiu latach. To w Warszawie stawiał pierwsze kroki w Polsce – najpierw pracował w klubowej akademii, a później był analitykiem w sztabach Henninga Berga i Stanisława Czerczesowa. Na prezentacji wspominał, że już wiele lat temu mówił różnym pracownikom klubu, że kiedyś zostanie jego pierwszym trenerem. Przyznał, że to było jego marzenie, które napędzało go do pracy za każdym razem, gdy wcześnie rano dzwonił budzik, a on wciąż był niewyspany. W środę wiele tych osób spotkał ponownie.

- Goncalo od zawsze jest na mojej liście trenerów. Zawsze mam stworzoną taką listę, która jest aktualizowana i zmieniana. To lista osób, których poczynania śledzę. Zerkam, jak im idzie, co piszą o nich media, co się wokół nich dzieje. Na bieżąco dopisuję różne rzeczy, ale Goncalo był na niej przez cały czas, od bardzo dawna - mówił Zieliński. Dlaczego? - Powodów jest wiele. To trener mający doskonały warsztat. Ma też odpowiednią charyzmę dla takiego klubu jak Legia. To znakomity taktyk. Rozwija się. Uznałem, że to moment, w którym warto mu dać szansę. Wierzę, że wykonamy bardzo dobrą robotę - stwierdził.

Dyrektor sportowy był też pytany, czy w zatrudnieniu Feio nie przeszkadzały liczne skandale, do których w przeszłości dochodziło z jego udziałem. - Podejmuję duże ryzyko, ale bierność i unikanie decyzji odnośnie zmiany trenera byłaby jeszcze większym ryzykiem. Oczywiście, że jest zagrożenie, bo wszyscy wracacie do historii z przeszłości. Ale trener już się w tej sprawie wypowiedział: wyciągnął wnioski i odpokutował - uciął. Sam Feio podkreślał, że bycie trenerem Legii to nie tylko duma, ale też odpowiedzialność. Zamierza więc udowodnić, że ludzie się zmieniają.

Feio jako trener Legii zadebiutuje w sobotę w meczu z Rakowem w Częstochowie. Będzie to kolejny sentymentalny dzień dla Portugalczyka, który przez 2,5 roku pracował tam w sztabie Marka Papszuna. Pod koniec - ramię w ramię z Dawidem Szwargą.