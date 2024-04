Dlaczego nie wiemy jeszcze, gdzie reprezentacja zagra dwa najbliższe mecze towarzyskie 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją? Bo wciąż trwają negocjacje PZPN z operatorem Stadionu Narodowego nie tylko na te najbliższe spotkania. Umowa, która do tej pory obowiązywała, właśnie się kończy. Nowa będzie dla związku droższa. PZPN do końca stara się wynegocjować dobrą cenę i ma kilka opcji - tak, by drastycznie nie podnosić cen biletów.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje na Stadionie Narodowym? "Stwierdzone pęknięcia są pęknięciami pierwotnymi"

Koniec umowy na Narodowy

Selekcjoner Michał Probierz, ale też władze piłkarskiej federacji, chcą, by czerwcowe towarzyskie mecze kadry odbyły się w Warszawie. Wzorem lat ubiegłych, przed wielkim turniejem reprezentacja ma pożegnać się z kibicami w stolicy, gdzie planowane jest też jej zgrupowanie. W tej sprawie nic jednak nie można oficjalnie ogłosić, bo poprzednia umowa PZPN ze spółką PL 2012+ obowiązuje jeszcze na jeden mecz, czyli w praktyce do 2 maja. To wtedy na naszym największym obiekcie ma odbyć się finał Pucharu Polski.

Umowa, która właśnie się kończy, była podpisywana w 2020 r., na cztery lata. Jednak w wyniku pandemii i chwilowego zamknięcia stadionu z powodu wykrytych rys na elementach podtrzymujących dach, funkcjonowała na nieco zmienionych warunkach.

Jeszcze wcześniejszą umowę podpisano w 2015 r. na pięć lat. Takich długich umów zwykle chciał PZPN, by zabezpieczyć "dom reprezentacji". Jak usłyszeliśmy, długi kontrakt z potwierdzanymi z wyprzedzeniem datami meczów ułatwiało też planowanie innych imprez komercyjnych, których areną był Stadion Narodowy. To obiekt, który jako jeden z pierwszych w Polsce zaczął regularnie na siebie zarabiać. Zyski notuje właściwie od 2015 roku z przerwą na pandemię.

Jednak według naszych informacji zarobki z meczów reprezentacji w porównaniu z innymi imprezami były dla operatora sporo mniejsze. Wpływ na to miał nie tylko długoterminowy kontrakt i umawianie się na wiele imprez, ale też pewna misja w traktowaniu meczów kadry i chęć bycia ich gospodarzem.

Ponoć teraz w rozmowach PZPN miał dostać inne, czyli bardziej komercyjne warunki umowy, co znacznie zwiększałoby koszt rezerwacji obiektu. Oczywiście pewne wzrosty są nieuniknione, choćby przez inflację, ale biuro prasowe PL 2012+ do tego wątku odnosić się nie chce.

"Koszty wynajmu PGE Narodowego w ramach umów zawieranych z poszczególnymi organizatorami wydarzeń są objęte klauzulą poufności. W związku z powyższym ich wzrost na przestrzeni ostatnich 5 lat również stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa" - przekazał nam z-ca dyrektora ds. komunikacji, promocji i marketingu obiektu.

Rozmowy tylko na ten rok, lub ruch do innego miasta

Według naszych informacji umowa obecnie jest negocjowana tylko na 2024 rok, czyli na dwa mecze towarzyskie w czerwcu i trzy spotkania w Lidze Narodów UEFA, które czekają nas na jesieni. Tu też ważna uwaga: znaczącym kosztem przy wynajęciu Narodowego na mecze piłki nożnej jest instalacja murawy. To proces nie tylko drogi, ale i czasochłonny (zajmujący około tygodnia, bo trawa musi się ukorzenić). Czasem trawa na Narodowym instalowana jest tylko na jeden mecz, bo akurat taki terminarz ma kadra, czasem na więcej. W tym roku kalendarz sprzyja ekonomii. Biało-Czerwoni mogą przecież zagrać na Narodowym w odstępie kilku dni w czerwcu, a potem także dwa razy w październiku, kiedy 12 i 15 zagramy u siebie w ramach Ligi Narodów z Portugalią i Chorwacją. To sprawia, że PZPN może starać się o niższą cenę, bo też niższe będą koszty organizacyjne spółki PL 2012+, która odpowiada za murawę. Rozmowy w tej sprawie trwają. Na razie dotyczą tylko tego roku, bo obie strony goni czas. Imprezę masową trzeba zgłosić w maju, a na jego początku także zacząć dystrybucję biletów na czerwcowe spotkania.

I tu dochodzimy do kolejnej kwestii istotnej dla fanów, czyli znacząco wyższych kosztów organizacji meczu. A one mogą przełożyć się na ceny biletów. Związek podniesieniu cen wejściówek chce jakoś zapobiec, więc negocjuje. Przypomnijmy, że ostatnio ceny biletów zmieniały się w zależności od rangi meczu, klasy przeciwnika, a nawet pory roku. Na eliminacyjny czerwcowy mecz z Czechami wejściówki kosztowały: 240 zł (w kat. I), 180 zł (w kat. 2) i 120 zł (w kat. 3). Z drugiej strony karty wstępu na towarzyski mecz z Łotwą w listopadzie wynosiły odpowiednio: 90, 70 i 50 złotych. Jednak już na towarzyski mecz z Niemcami były znacznie droższe (280 zł, 210 zł, 140 zł).

Związek w negocjacjach (przynajmniej na czerwiec) chce zapewnić sobie też w umowie, by obiekt był gotowy na treningi kadry. Obie strony mają nadzieję, że kompromis uzyskają jeszcze w tym tygodniu. Co jednak jeśli rozmowy będą się przedłużać lub związek nie będzie chciał zaakceptować ostatecznej ceny? Być może wtedy podpisze umowę tylko na czerwiec i będzie negocjował dalej. A może zagra va banque? Ponoć PZPN zostawia sobie też furtkę, by jakieś z domowych meczów kadry rozegrać też w innym polskim mieście. To jednak plan C.

Przypomnijmy, że do tej pory Polska na Stadionie Narodowym przegrywała rzadko. Odnotowała tam 24 zwycięstwa, 11 remisów i doznała tylko pięć porażek.