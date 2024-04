Podano składy na mecz PSG - Barcelona. Już wiadomo, co z Lewandowskim!

FC Barcelona znajduje się w bardzo dobrej formie. Już od 11 spotkań pozostaje niepokonana. Po drodze zaliczyła osiem zwycięstw i trzy remisy. Piłkarze Xaviego Hernandeza liczą, że uda im się namieszać nie tylko na krajowym podwórku, ale przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Po czterech latach awansowali do ćwierćfinału najbardziej prestiżowych rozgrywek i duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Polak zdobył dwa gole w dwumeczu z SSC Napoli (4:2). Teraz przed Katalończykami teoretycznie trudniejszy rywal.

Xavi odkrył karty. Oto skład na mecz z PSG w Lidze Mistrzów

W środę Barcelona zmierzy się z Paris Saint-Germain w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów między tymi ekipami. To właśnie paryżanie po raz ostatni wyeliminowali "Blaugranę" z fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Miało to miejsce w 1/8 finału w 2021 roku. Wówczas drużyna ze stolicy Francji triumfowała w dwumeczu 5:2, a prawdziwym katem okazał się Kylian Mbappe - zdobywca czterech goli. I tym razem wskazuje się, że to PSG będzie faworytem, choć Xavi nie zamierza się poddawać i chce postawić się rywalom. Tym bardziej że to jego ostatni sezon na ławce trenerskiej Barcelony.

Media sugerowały, że wystawi mocno ofensywny skład, by już od początku narzucić własne warunki. Na środku ataku miał pojawić się Robert Lewandowski, a więc najbardziej bramkostrzelny zawodnik. I ostatecznie doniesienia dziennikarzy co do Polaka się sprawdziły. 35-latek wybiegnie już od pierwszych minut, a w ataku towarzyszyć mu będą Raphinha i Lamine Yamal. Do gry po miesięcznej przerwie wróci też Frenkie de Jong.

Skład FC Barcelony na mecz z PSG:

Marc-Andre ter Stegen - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Sergi Robrto, Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong - Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Mecz pomiędzy Barceloną a PSG rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.