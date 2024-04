Cztery gole w starciu Arsenalu z Bayernem! Kapitalny mecz, ale Kiwior się nie popisał [WIDEO]

Na "ligomistrzowym" froncie zostało już tylko dwóch reprezentantów Polski. Jednym z nich jest Robert Lewandowski, który wraz z Barceloną będzie rywalizować z Paris Saint-Germain. Wcześniej do gry wszedł Jakub Kiwior i jego Arsenal, który grał o półfinał z Bayernem Monachium. - Przy grającym Kiwiorze Arsenal jest solidniejszy - uważa Mikael Silvestre, były piłkarz Arsenalu i Manchesteru United. Polak dobrze radził sobie na lewej stronie defensywy, kiedy przez powody zdrowotne brakowało Takehiro Tomiyasu oraz Ołeksandra Zinczenki.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

Poza Ligą Mistrzów Arsenal rywalizuje o mistrzostwo Anglii. Obecnie jest liderem z 71 punktami, a do końca rozgrywek zostało siedem meczów. Zespół Mikela Artety może wygrać Premier League po raz pierwszy od sezonu 03/04 i legendarnej ekipy "The Invincibles". Dla Bayernu Monachium, który w przyszły weekend może matematycznie stracić szanse na wygranie Bundesligi, Liga Mistrzów jest szansą na to, by zakończyć ten sezon z przynajmniej jednym trofeum.

Z 1:0 na 1:2. Kiwior nie zachwycił. Arteta musiał zareagować

Arsenal wszedł odważnie w rywalizację z Bayernem i starał się grać wysokim pressingiem. To zespół Artety oddał pierwszy groźny strzał w meczu autorstwa Gabriela Martinelliego. Od 12. minuty Arsenal prowadził 1:0 po trafieniu Bukayo Saki. Chwilę wcześniej Anglik dostał kapitalną piłkę prostopadłą ze strony Martina Odegaarda. Radość Arsenalu z prowadzenia trwała jednak tylko sześć minut, choć mogło być 2:0, gdy Benjamin White pojawił się w polu karnym Bayernu. Wtedy Anglik trafił w interweniującego Manuela Neuera.

W 18. minucie Bayern zaczął kontratak przez długie wybicie Jamala Musiali z własnego pola karnego. Wtedy piłkę przejął Gabriel Magalhaes. David Raya starał się stworzyć opcję do rozegrania, ale był zbyt blisko Brazylijczyka. Gabriel zmienił kierunek biegu, chciał zagrać do Kiwiora, ale Polak nie przejął tego zagrania. Z tego wyszło kapitalne podanie od Leroya Sane do Leona Goretzki, po którym gola na 1:1 strzelił Serge Gnabry.

W 30. minucie znów bohaterem był Sane. Skrzydłowy dostał piłkę po prawej stronie, założył "siatkę" Kiwiorowi i ruszył w pole karne Arsenalu. Tam został sfaulowany przez Williama Salibę, a sędzia wskazał na rzut karny. Bayern wyszedł na prowadzenie w 32. minucie dzięki bramce Harry'ego Kane'a. Sane mógł strzelić gola na 3:1, ale po kilkunastometrowym rajdzie postanowił nie uderzać w polu karnym, tylko szukał zejścia na prawą nogę.

Jak radził sobie Kiwior? W 22. minucie Polak znalazł się w polu karnym Bayernu. Wówczas dostał piłkę po dośrodkowaniu Martinelliego, ale jego strzał głową został bez problemu obroniony przez Neuera. Przy pierwszym golu Kiwior nie jest głównym winowajcą, ale w sytuacji Sane z 30. minuty mógł się zdecydowanie lepiej zachować. Arsenal zdecydowanie więcej grał prawą stroną, więc Polak skupiał się głównie na defensywie i oskrzydlaniu, raz na jakiś czas, w ofensywie. Kiwior został zmieniony przed startem drugiej połowy, w jego miejsce wszedł Ołeksandr Zinczenko.

Rezerwowi uratowali Arsenal. Bayern wraca do Monachium bez zaliczki

W drugiej połowie tempo spotkania wyraźnie spadło. Przez długi czas nie było widać żadnych celnych strzałów po obu stronach. Więcej sytuacji bramkowych tworzył sobie Bayern, natomiast strzały Konrada Laimera, Goretzki czy Gnabry'ego były niecelne. Po stronie Arsenalu było jedynie posiadanie piłki. Aż do 76. minuty.

Wtedy Arsenal przejął piłkę po wrzucie piłki z autu ze strony Bayernu. Wszystko w tej akcji rozpoczął Leandro Trossard. Potem piłka przeszła przez Rice'a, Sakę oraz Gabriela Jesusa. Brazylijczyk wszedł w drybling w polu karnym, a potem obsłużył Belga świetnym podaniem.

W ostatnim kwadransie oba zespoły starały się trafić po raz trzeci. Kingsley Coman oddał słaby strzał, który bez problemu obronił Raya. Francuz dostał świetne podanie od Musiali w 90. minucie, ale w dobrej sytuacji w polu karnym trafił w słupek. W 96. minucie Saka zderzył się z Neuerem. Anglik leżał w polu karnym Bayernu, ale sędzia nie przyznał tu rzutu karnego. Ostatecznie wynik się już nie zmienił. Rewanżowe spotkanie na Allianz Arenie odbędzie się za tydzień w środę o godz. 21:00.

Arsenal 2:2 Bayern Monachium (12' Bukayo Saka, 76' Leandro Trossard; 18' Serge Gnabry, 32' Harry Kane)