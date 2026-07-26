Ależ powrót do Ekstraklasy! Wisła Kraków czekała na to cztery lata

Ponad cztery lata czekała na powrót do Ekstraklasy Wisła Kraków. Piłkarski czyściec zwany I Ligą nie zawsze był łagodny dla piłkarzy "Białej Gwiazdy". Po drużynie, która w ostatniej ligowej kolejce sezonu 2021/22 przegrywała z Wartą Poznań, nie ma już jednak śladu poza kapitanem, Alanem Urygą. Młody, pełen wigoru zespół wbił się do najwyższej klasy rozgrywkowej i zamierza w niej namieszać.

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Na inaugurację podopieczni Mariusza Jopa mierzyli się z GKS-em Katowice, więc mogliśmy spodziewać się naprawdę ciekawego spotkania. Katowiczanie bowiem rozpoczęli już sezon meczem w Żylinie, gdzie przegrali 1:2 z tamtejszym MSK w ramach II rundy el. Ligi Konferencji. Podrażnieni i zmotywowani solidną końcówką czwartkowego starcia w Europie przyjechali pod Wawel z myślą o zepsuciu święta krakowskim kibicom.

"Wiślacy" byli osłabieni brakiem Angela Rodado, który usiadł na ławce rezerwowych, lecz wzmocnieni obecnością w wyjściowej jedenastce nowego golkipera, Marcela Łubika, a także stopera - Maxence'a Maisonneuve'a. Ponadto od pierwszej minuty swoją szansę dostali wyróżnieni przez nas w zestawieniu najciekawszych młodzieżowców Mariusz Kuziemka i Jakub Krzyżanowski. Za strzelanie goli odpowiadać miał duet złożony z Frederico Duarte i Jordiego Sancheza.

Rafał Górak w składzie "GieKSy" dokonał kilku roszad względem starcia w Żylinie. Do linii obrony wskoczył nowy stoper katowickiego klubu, Pau Resta, którego kibice mogą kojarzyć z gry w Koronie Kielce. Ponadto szkoleniowiec GKS-u postawił na byłego gracza Motoru Lublin - Bartosza Wolskiego, u jego boku umieścił Kacpra Łukasiaka, a na skrzydle ustawił Emana Markovicia.

Łubik dwukrotnie ratował Wisłę. Z przodu szalał Duarte, lecz był nieskuteczny

Presja związana z powrotem na ekstraklasowe boiska zdecydowanie plątała graczom spod Wawelu nogi na początku spotkania. W 7. i 9. minucie dwie doskonałe parady zanotował Łubik - najpierw odbił strzał Bartosza Nowaka, a później po beznadziejnym wprowadzeniu piłki przez Maisonneuve'a musiał przenieść uderzenie Markovicia nad poprzeczką bramki.

Przez dłuższy czas przeważała "GieKSa", ale w końcu swojej szansy doczekała się także Wisła. W 29. minucie świetnie w grze na jeden kontakt zrozumieli się Raoul Giger i Duarte. Strzał Portugalczyka zmierzający w dolny narożnik bramki jednak wybronił czujny Gabriel Kobykak. Tuż przed przerwą Duarte stanął przed jeszcze jedną okazją na gola, lecz tym razem piłka po jego uderzeniu z ostrego kąta odbiła się od słupka. W pierwszych 45 minutach zatem gole nie padły.

Genialne wejście Wisły w drugą połowę przyniosło pożądany efekt

"Wiślacy" dobrze rozpoczęli drugą połowę spotkania. Wprawdzie strzały Krzyżanowskiego, Duarte i Kuziemki były zablokowane, a uderzenie Urygi głową poszybowało nad bramką, ale to już nie była bojaźliwa Wisła z początku spotkania. GKS zaś miał wyraźne problemy z dobrze usposobionym zespołem Mariusza Jopa.

W końcu dominacja Krakowian przełożyła się na konkret. W 53. minucie Marcin Wasielewski popchnął skaczącego do główki Urygę, a Łukasz Kuźma nie miał najmniejszych wątpliwości, wskazując na jedenasty metr. Piłkę pod pachę wziął Maisonneuve, ale oddał ją Boziciowi. Austriak uderzył bardzo pewnie i choć Kobylak wyczuł jego intencje, to nie dał rady interweniować. Stadion oszalał z radości, gdyż po raz pierwszy od ponad czterech lat kibice Wisły mogli świętować gola na poziomie Ekstraklasy!

Minęły zaledwie cztery minuty od pierwszego trafienia, a Wisła prowadziła już 2:0. Tym razem Duarte wypuścił prawym skrzydłem Gigera, a ten dośrodkował wprost na głowę Sancheza. Hiszpan schylił się i do piłki i wpakował ją do siatki. GKS został wręcz znokautowany w pierwszym kwadransie drugiej połowy, a jak się po chwili okazało - to nie był koniec naporu "Białej Gwiazdy".

Anulowany gol podłączył GKS do tlenu, ale to nic nie dało!

W 64. minucie bowiem dośrodkowanie z lewej strony strzałem z woleja chciał kończyć Kuziemka. Piłka odbiła się od walczącego z Jędrychem o pozycję Maisonneuve'a. Futbolówka bezwładnie trafiła do Sancheza, a ten cieszył się z dubletu. Chwilę później opuścił murawę przy oklaskach publiczności, a na boisku pojawił się Rodado.

Z tym że analiza VAR po tym golu zajęła mnóstwo czasu, bowiem sprawdzano zarówno faul na Jędrychu, jak i potencjalne zagranie ręką strzelca bramki. Ostatecznie Łukasz Kuźma anulował to trafienie, dając drugie życie piłkarzom z Katowic. Choć przyznać trzeba, że przydałoby się tu wytłumaczenie decyzji, jak podczas niedawno zakończonego mundialu.

Doskonałą okazję "GieKSa" miała w 76. minucie. Indywidualnym rajdem z prawej strony boiska popisał się Marković, lecz uderzył tuż obok słupka bramki niezatrudnionego w drugiej części spotkania Łubika. Już po chwili jednak gola kontaktowego strzelił Szymon Bartlewicz, który cztery minuty wcześniej pojawił się na murawie. Były zawodnik Chrobrego Głogów przejął w polu karnym piłkę wywalczoną przez Adama Zrelaka i wpakował ją do siatki.

Od tego trafienia - jak można było się spodziewać - rozpoczął się napór piłkarzy GKS-u. Swoich szans szukali Galan, Zrelak i Marković, lecz nie byli w stanie pokonać Łubika po raz kolejny. Wisła wygrała po raz pierwszy od ponad czterech lat na boiskach Ekstraklasy!

Wisła Kraków 2:1 GKS Katowice (56' Bozić (k.), 60' Sanchez - 79' Bartlewicz)

Wisła: Łubik - Giger, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski - Bozić (82. Youan), Igbekeme, Duda (90. Lelieveld), Kuziemka (67. Ertlthaler) - Duarte (82. Carbo) - Sanchez (67. Rodado)

Łubik - Giger, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski - Bozić (82. Youan), Igbekeme, Duda (90. Lelieveld), Kuziemka (67. Ertlthaler) - Duarte (82. Carbo) - Sanchez (67. Rodado) GKS: Kobylak - Resta, Jędrych, Klemenz (61. Czerwiński) - Wasielewski (61. Jirka), Łukasiak, Wolski (75. Bartlewicz), Galan (82. Wdowiak) - Marković, Szkuryn (6. Zrelak), Nowak

Kobylak - Resta, Jędrych, Klemenz (61. Czerwiński) - Wasielewski (61. Jirka), Łukasiak, Wolski (75. Bartlewicz), Galan (82. Wdowiak) - Marković, Szkuryn (6. Zrelak), Nowak Żółte kartki: Maisonneuve (Wisła) - Klemenz, Wasielewski, Resta (GKS)

Maisonneuve (Wisła) - Klemenz, Wasielewski, Resta (GKS) Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)

Łukasz Kuźma (Białystok) Widzów: 31 344

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