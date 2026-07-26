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Ależ wpadka Rakowa w pierwszej kolejce Ekstraklasy

Adam Majewski po 1359 dniach znów wygrał mecz w roli trenera ekstraklasowego zespołu. Jego Wisła Płock sprawiła niespodziankę i w meczu 1. kolejki wygrała 2:1 z Rakowem Częstochowa.
Mecz Raków Częstochowa - Wisła Płock
(gj) PAP/Waldemar Deska

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór nie bez problemów wygrał pierwszy mecz II rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Na własnym stadionie pokonał Vallettę 3:1. W niedzielne popołudnie zawodnicy Dawida Kroczka zainaugurowali rozgrywki ligowe. Do Częstochowy przyjechała skazywana przez wielu na spadek Wisła Płock.

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Trzy gole w meczu Rakowa. Wpadka pucharowicza

Trener Rakowa względem meczu z Maltańczykami zdecydował się na pewne rotacje. Wiktor Żołneczko w bramce zastąpił Kacpra Trelowskiego, Eric Otieno na lewym wahadle zajął miejsce Michaela Ameyawa, zaś Tomasz Pieńko wskoczył do jedenastki za Adina Molnara.

Płocczanie, którzy w wielu przedsezonowych typowaniach wskazywani byli jako jeden z głównych kandydatów do spadku, przyjechali do Częstochowy z kilkoma nowymi twarzami. Miejsce za plecami Saida Hamulicia zajął były zawodnik Sheffield Wednesday Olaf Kobacki, na lewym wahadle zagrać miał Patryk Kun, w środku pola Adam Radwański, a miejsce w tercecie stoperów wywalczył Marcin Flis. I to właśnie on - bramkostrzelny środkowy obrońca - otworzył wynik meczu. W 37. minucie strzałem z woleja trafił do siatki i dał Wiśle sensacyjne prowadzenie.

Płocczanie w pierwszej połowie skutecznie bronili się pod własną bramką. Rafał Leszczyński bez problemu poradził sobie ze strzałami Patryka Makucha i Ericka Otieno. Raków do przerwy nie był w stanie doprowadzić do wyrównania.

Co więcej! Po zmianie stron do siatki znów trafili goście. Flis dośrodkował z lewego skrzydła, piłkę wypuścił z rąk Żołneczko, a z bliskiej odległości do bramki skierował ją Žan Rogelj. Płocczanie prowadzili już 2:0, ale w 65. minucie meczu sami podali pomocną dłoń Rakowowi.

Faul na Jeanie Carlosie w polu karnym, choć odgwizdany dopiero po konsultacji z wozem VAR, przyniósł gospodarzom rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Patryk Makuch.

Częstochowianie mogli kończyć mecz w osłabieniu. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Fran Tudor. Sędzia Paweł Malec, po podbiegnięciu do monitora VAR, zmienił jednak pierwotną decyzję.

Ostatecznie wynik ustalony w 68. minucie przez Makucha nie uległ już zmianie - i to pomimo tego, że ten sam Makuch w końcówce meczu trafił w słupek. Wisła Płock mogła świętować zwycięstwo, a Adam Majewski - który od tego sezonu prowadzi "Nafciarzy" po 1359 dniach przerwy znów wygrał mecz w Ekstraklasie. Poprzednio dokonał tej sztuki 4 listopada 2022 roku. Jako trener Wisły Płock pokonał wówczas Zagłębie Lubin (3:0).

Jak wyglądają najbliższe plany obu zespołów? Raków - po powrocie z rewanżowego meczu Ligi Konferencji, który już w czwartek 30 lipca - udadzą się do Wrocławia na wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław (2 sierpnia, 17:30). Wisła Płock już 31 lipca o 18:00 zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź.

  • Raków Częstochowa 1:2 Wisła Płock (0:1)
  • Gole: Patryk Makuch' 68k - Marcin Flis 37, Žan Rogelj' 49
  • Raków: Żołneczko (gk) - Tudor (k), Racovitan, Svarnas (24' Napieraj) - Jean Carlos, Repka, Koczergin (56' Bulat), Otieno (56' Ameyaw) - Makuch, Emreli (56' Molnár), Pieńko (82' Basse)
  • trener: Dawid Kroczek
  • Wisła: Leszczyński (gk) - Haglind-Sangré, Kamiński, Flis - Rogelj, Radwański (87' Hiszpański), Pacheco, Kun - Jiménez (70' Pomorski), Kobacki (46' Prsir) - Hamulić (63' Sekulski)
  • trener: Adam Majewski
  • sędziował: Paweł Malec (Łódź)
  • żółte kartki: Fran Tudor - Olaf Kobacki, Jurica Prsir, Dani Pacheco

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