Widzew zawiódł w pierwszej kolejce. Do przerwy było 2:1

Do meczu Widzewa Łódź z Motorem Lublin w 1. kolejce Ekstraklasy zasiadaliśmy jak do niewiadomej. Wprawdzie nasza redakcja była zgodna i Łodzian wytypowała do zajęcia wysokiego, drugiego miejsca na koniec sezonu, zaś Lublinian do walki o ligowy byt, ale już poprzednie starcia serii gier inaugurującej kampanię 2026/27 pokazały nam po raz kolejny, że logiki w naszej lidze czasem na próżno szukać.

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"Widzewiacy" podeszli do letniego okna transferowego na spokojnie. W dzień meczowy wprawdzie klub z Serca Łodzi ogłosił dwa kolejne transfery - Giannisa Papanikolau i Jusufa Gaizbegovicia, ale wcześniej zakontraktował jedynie Karola Świderskiego i Mario Garcię. Zarówno reprezentant Polski, jak i Hiszpan zasiedli w niedzielne popołudnie na ławce rezerwowych. Za strzelanie goli - podobnie jak w poprzednim sezonie - odpowiedzialny miał być Sebastian Bergier.

Jeśli chodzi o ekipę Motoru, tutaj niewiadomych było co niemiara. Zespół przeszedł prawdziwą rewolucję kadrową ze zmianą szkoleniowca na czele. Nowym opiekunem drużyny z Lublina został Mariusz Misiura, a do tego ściągnięto sześciu nowych piłkarzy. Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski, Mihai Popa i Yacine Bourhane zameldowali się w wyjściowej jedenastce na inaugurację rozgrywek.

Widzew musiał gonić wynik. Bergier trafił do obu bramek

Już w pierwszej akcji po dośrodkowaniu z rzutu wolnego na pole karne Widzewa doskonałą paradą musiał popisać się Bartłomiej Drągowski. Doświadczony golkiper sparował na rzut rożny strzał oddany przez Bourhane'a, który skorzystał na zamieszaniu w szesnastce Łodzian.

W 13. minucie reprezentant Polski już tyle szczęścia przy interwencji nie miał. Ze stałego fragmentu gry wrzucał Ivo Rodrigues, futbolówkę na słupek własnej bramki strącił Bergier, a Drągowski nie zdołał uratować piłki przed zatrzepotaniem w siatce. Tym samym napastnik Widzewa zapisał na swoim koncie trafienie samobójcze.

Łodzianie szybko jednak doprowadzili do wyrównania. Z prawej strony dobrym podaniem popisał się Fran Alvarez, do piłki dopadł Angel Baena i dośrodkował na dalszy słupek. Tam niepilnowany czekał Mariusz Fornalczyk i uderzeniem ze szczupaka pokonał Popę, wyrównując stan meczu. Chwilę później mogło być 2:1 dla Widzewa, lecz Marcel Krajewski zamiast oddać strzał podawał na dalszy słupek.

Gospodarze dostali wiatru w żagle i kontynuowali napór na bramkę Motoru. W 23. minucie dośrodkowanie z lewej strony posłał Fornalczyk, a piłka trafiła w rękę Łęgowskiego. Po dłuższej konsultacji z Centrum VAR Paweł Raczkowski został zaproszony do monitora i ostatecznie wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Bergier i pewnym strzałem w dolny narożnik zrehabilitował się za samobója.

Do przerwy wprawdzie oba zespoły szukały jeszcze swoich okazji do umieszczenia futbolówki w siatce, ale bardzo niecelne uderzenia posyłali Łęgowski czy Emil Kornvig. Motor miał olbrzymi problem przede wszystkim z wykorzystaniem atutów swojego kapitana i drugiego najlepszego strzelca poprzedniego sezonu Ekstraklasy, Karola Czubaka, którego "Widzewiacy" kompletnie odcięli od gry. Tym samym do przerwy wynik już nie uległ zmianie.

Wyrównanie nadeszło tuż po przerwie. Widzewowi nie pomógł nawet Świderski

Tuż po zmianie stron Czubak w końcu dostał piłkę. Nie kończył akcji sam, ale wypuścił w pole karne Mbaye Jacquesa Ndiaye. Senegalczyk nie zdołał pokonać Drągowskiego, który świetnie skrócił kąt uderzenia i zapobiegł utracie gola. Po chwili jednak doszło do rehabilitacji. Ivo Rodrigues zagrał do Ndiaye, a ten pięknym strzałem przy bliższym słupku pokonał golkipera Widzewa, doprowadzając do remisu.

Lublinianie wyglądali bardzo dobrze po przerwie. Czubak szukał rozegrania z kolegami, co przyniosło doskonałą sytuację w 58. minucie. Kapitan Motoru zagrał na krótko do Rodriguesa, a ten wypuścił Fabio Ronaldo. Portugalczyk jednak nie zdołał złapać na wykroku Drągowskiego, który zanotował kolejną wyśmienitą paradę.

W 66. minucie na stadionie rozległy się brawa, bowiem w miejsce Angela Baeny na murawie pojawił się Karol Świderski. Dla reprezentanta Polski był to powrót na boiska Ekstraklasy po 2774 dniach. Chwilę później gola mógł zdobyć Bergier, lecz nie zdołał wciąć piłki nad doskonale interweniującym Popą.

Fenomenalne spotkanie w defensywie rozgrywał Thomas Santos, pracując na miano jednego z najlepszych zawodników na boisku. W 78. minucie wyszedł nieco wyżej i pokusił się o uderzenie z dystansu. Prawy obrońca Motoru musiał jednak obejść się smakiem, gdyż piłka trafiła w słupek bramki Drągowskiego.

Do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie. Patrząc na przebieg tego spotkania, piłkarze obu drużyn mogą mówić o niedosycie, gdyż szans na przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść po jednej i drugiej stronie nie brakowało. Za tydzień Widzew zagra na wyjeździe z Wisłą Płock, zaś Motor zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok.

Widzew Łódź 2:2 Motor Lublin (20' Fornalczyk, 28' Bergier (k.) - 13' Bergier (sam.), 49' Ndiaye)

Widzew: Drągowski - Krajewski, Wiśniewski, Visus, Cheng - Shehu - Baena (66. Świderski), Alvarez, Kornvig (81. Selahi), Fornalczyk (90+5. Żyro) - Bergier

Drągowski - Krajewski, Wiśniewski, Visus, Cheng - Shehu - Baena (66. Świderski), Alvarez, Kornvig (81. Selahi), Fornalczyk (90+5. Żyro) - Bergier Motor: Popa - Santos, Bereszyński (83. Pavlović), Bartos, Luberecki - Bourhane (63. Meyer), Łęgowski (78. Simon) - Ndiaye (83. Haxha), Rodrigues, Ronaldo (78. Aiko) - Czubak

Popa - Santos, Bereszyński (83. Pavlović), Bartos, Luberecki - Bourhane (63. Meyer), Łęgowski (78. Simon) - Ndiaye (83. Haxha), Rodrigues, Ronaldo (78. Aiko) - Czubak Żółte kartki: Shehu, Cheng, Krajewski (Widzew) - Luberecki, Meyer (Motor)

Shehu, Cheng, Krajewski (Widzew) - Luberecki, Meyer (Motor) Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Paweł Raczkowski (Warszawa) Widzów: 17 256

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