To oni mają podbijać Ekstraklasę. Osiem nazwisk, które trzeba zapamiętać

Były takie czasy w polskiej piłce, kiedy Polski Związek Piłki Nożnej wymuszał na klubach granie zawodnikami do 22. roku życia. I to całkiem niedawno, bo w 2019 roku w Ekstraklasie pojawił się przepis, który nakazywał wszystkim klubom najwyższej klasy rozgrywkowej wystawianie w czasie trwania całego meczu ligowego przynajmniej jednego piłkarza w tej kategorii wiekowej. Jak wszystkie reformy – miał swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zbyt długo w owej formie jednak nie przetrwał. Po konsultacjach przeprowadzonych przez PZPN z klubami postanowiono dokonać modyfikacji, która miała dać ekstraklasowiczom większe pole manewru. Ale to nie znaczy, że młodzież przestała się pojawiać na ekstraklasowych boiskach. Wręcz przeciwnie: wciąż się pojawia i będzie się pojawiać, kto tym razem zaskoczy kibiców?

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Zanim o nazwiskach, jeszcze słowo o przepisach. Dziś kluby nie są karane za brak gry piłkarzami do 22. roku życia, ale są nagradzane, jeśli to czynią. W jego ramach programu "Młodzieżowiec 2.0" kluby za grę krajowych zawodników w wieku młodzieżowca zgarniają punkty – i to nie tylko w Ekstraklasie. Oczka do rankingu można dołożyć również dzięki występom owych piłkarzy w reprezentacji, europejskich pucharach, a także na wypożyczeniach w innych zespołach. Największymi beneficjentami tego systemu w sezonie 2025/26 byli Lech Poznań (14 027,95 pkt), Zagłębie Lubin (11 769,7 pkt) i Jagiellonia Białystok (10 868,6 pkt). Nie da się jednak ukryć, że za ich plecami widnieje olbrzymia przepaść, bo czwarty w zestawieniu Motor Lublin zainkasował... 5220 oczek. Najmniej punktów, bo okrągłe zero, widniało przy herbie Radomiaka Radom.

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W sezonie 2026/27 znów będą do zgarnięcia pieniądze za stawianie na młodzież. Z pewnością także ktoś znów oczaruje kibiców, dziennikarzy, ekspertów i zagranicznych skautów, po czym zgarnie na koniec rozgrywek statuetkę dla najlepszego młodzieżowca sezonu. W poprzednim sezonie ta padła łupem Marcela Reguły z Zagłębia Lubin, a jeśli chodzi o zawodników do 22. roku życia, nagrody indywidualne przypadły także Xavierowi Dziekońskiemu (Korona Kielce / bramkarz sezonu) i Wojciechowi Mońce (Lech Poznań / obrońca sezonu).

Pokusiłem się o wytypowanie listy ośmiu piłkarzy, na których warto będzie zawiesić oko. Podkreślę jednak od razu, że pod uwagę brałem również zawodników bez polskiego obywatelstwa, czyli tych, którzy formalnie młodzieżowcami nie są. Do tego w zestawieniu zabrakło piłkarzy, których doskonale już znamy z poprzednich rozgrywek – nie ma tu zatem Mońki, Reguły, Antoniego Kozubala czy Michała Gurgula. Na koniec dodam, że kolejność jest zupełnie losowa i nie stanowi "power rankingu".

Hubert Janyszka (Lech Poznań)

Przed sezonem 2026/27 zapytałem Nielsa Frederiksena o to, czy mierzący 192 centymetry wzrostu lewonożny stoper ma potencjał na to, by stać się "nowym Wojciechem Mońką". Duński szkoleniowiec Lecha Poznań ku mojemu zaskoczeniu nie obalił tej tezy w ułamku sekundy. Wręcz przeciwnie.

- Janyszka jest stałym członkiem pierwszego zespołu od końcówki poprzedniego sezonu. Myślę, że ma wiele jakości i może zostać "nowym Mońką". Jest bardzo silnym obrońcą, spokojnym z piłką przy nodze. Jest utalentowany i dysponuje dużym potencjałem – opisywał swojego zawodnika trener mistrzów Polski.

Wprawdzie w ubiegłym sezonie 17-latka nie mogliśmy jeszcze zbytnio obserwować na boiskach Ekstraklasy, ale debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej już na swoim koncie posiada. I to nie w byle jakim meczu, bo dostał szansę od Frederiksena w starciu przeciwko Legii Warszawa (4:0) przy Bułgarskiej, zmieniając w 86. minucie Joela Pereirę. Za długo nie pograł, więc na kanwie tego meczu trudno określić potencjał Janyszki.

Natomiast przyznać trzeba, że w trzecioligowych rezerwach prezentował się naprawdę dobrze, choć do składu wskoczył dopiero w drugiej połowie września. Łącznie rozegrał 16 spotkań, w których był kluczową postacią zespołu walczącego o powrót do drugiej ligi. Sukcesu nie udało się osiągnąć, ale Janyszka potwierdził potencjał, który był widoczny już m.in. w Centralnej Lidze Juniorów.

Imponujące są przede wszystkim jego warunki fizyczne oraz pewność we wprowadzaniu piłki przy konstruowaniu akcji w ataku pozycyjnym. Kartą przetargową może być również lewa noga i fakt, iż może występować jako boczny defensor. Wnioski są proste: przy tak dużej liczbie meczów, jaką Lech może rozegrać w sezonie 2026/27, rotacja będzie konieczna także na pozycji lewego stopera. A póki co, lewonożnych środkowych obrońców w kadrze Niebiesko-Białych jest dwóch – Terry Yegbe i właśnie Janyszka.

Zachary Zalewski (Jagiellonia Białystok)

Przeskakujemy z Poznania do Białegostoku. Nazwisko Zalewski od razu kojarzy się z piłką nożną. Wprawdzie nie jest to Nicola, a Zachary, ale on z pewnością też dysponuje potencjałem, który może odbić się szerokim echem na boiskach Ekstraklasy i nie tylko. Zwłaszcza że my go już przecież zdążyliśmy nieco poznać w poprzednich rozgrywkach.

Urodzony w Kanadzie 17-latek trafił do pierwszego zespołu Jagi w rundzie wiosennej. Początkowo siadał na ławce w starciach z Motorem Lublin (4:1) czy Legią Warszawa (2:2). W końcu nadeszła pora debiutu – w 25. kolejce dostał szansę od Adriana Siemieńca w meczu z Piastem Gliwice (1:2), a później w bardzo podobnym wymiarze czasowym pojawiał się na murawie w spotkaniach przeciwko Wiśle Płock (1:2), Koronie Kielce (1:1), Arce Gdynia (3:0) i Górnikowi Zabrze (1:2).

Liczb może i brakowało, ale potencjał na to, by Zalewski poszedł w ślady Pietuszewskiego, widać gołym okiem. W szczególności, jeśli przyjrzymy się jego występom na boiskach trzeciej ligi, gdzie reprezentował barwy rezerw "Dumy Podlasia". Łącznie w 17 meczach strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę, pomagając drugiemu zespołowi Jagiellonii uplasować się w środku tabeli.

Co więcej, piłkarz ten został wypatrzony przez PZPN dzięki programowi skautingu zagranicznego. Wśród jego największych atutów zdecydowanie można wymienić szybkość, przyspieszenie, umiejętność dryblingu, technikę użytkową, kontrolę piłki i coś, co jest bezcenne – brak strachu. To chłopak, który będzie kąsał defensywę rywala i dawał mu się we znaki, nieustannie szukając faulu lub okazji do założenia "siatki". Jeśli poprawi grę obronną, może być z niego kawał piłkarza. Ale przecież Pietuszewski też przed wyjazdem z Polski miał w tym aspekcie braki. Przy problemach Jagiellonii na skrzydłach, Zalewski powinien dostać swoje minuty.

Samuel Kovacik (Legia Warszawa)

Docieramy do nazwiska, które pojawiło się tutaj, choć pieniędzy z programu "Młodzieżowiec 2.0" Legia za niego nie uświadczy. Samuel Kovacik to materiał na prawdziwą gwiazdę ligi, o czym po letnim sparingu z Trenczynem przekonywał trener Marek Papszun. A przy niechęci byłego szkoleniowca do stawiania na młodzież trzeba traktować te słowa jako naprawdę duże wyróżnienie. Nie można jednak powiedzieć, że Papszun odkrył Amerykę.

Wychowanek akademii MSK Żylina nie zebrał jeszcze zbyt wielu minut w Ekstraklasie, bo zaledwie 102, ale już zdążył wskoczyć do świadomości kibiców w Polsce. Jeśli ktoś śledził bowiem poczynania młodych legionistów w UEFA Youth League, to wie, że Kovacik ma prawdziwego nosa do strzelania goli. W sezonie 2025/26 zdobył siedem bramek w sześciu meczach, a na rozkładzie ma golkiperów Fiorentiny, PAOK-u i Villarrealu.

Słowacki skrzydłowy dobrze radzi sobie w grze obiema nogami, a do tego dysponuje naprawdę dobrą techniką użytkową. Najczęściej zobaczyć można go z lewej strony boiska, skąd zbiega do środka i szuka strzałów na bramkę rywali. Często schodzi głębiej, by pomóc kolegom w konstruowaniu akcji. Na wyróżnienie zasługuje również jego osobowość, która znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach przedsezonowych.

- Mój cel jest jeden i jest bardzo jasny: chcę tutaj, w Warszawie, udowodnić wszystkim, że jestem zawodnikiem, który ma jakość, by grać w pierwszym składzie Legii. Zrobię absolutnie wszystko, żeby to osiągnąć. Wszystko zależy wyłącznie ode mnie. Jeśli będę skrupulatnie wypełniał wszystkie zadania taktyczne, realizował to, czego oczekuje ode mnie sztab, i poprę to ciężką pracą, to szansa na grę na pewno się pojawi. Kluczem jest to, żeby się nigdy nie poddawać, nie pękać i robić swoje – powiedział w rozmowie z portalem legia.net.

Sytuacja z minutami dla Kovacika może mieć się podobnie jak w przypadku Zalewskiego w Jagiellonii. Legia na dziś nie dysponuje tak mocną kadrą, by myśleć, że młodziutki Słowak przepadnie na ławce rezerwowych. Przynajmniej tego byśmy mu życzyli.

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy po czteroletniej przerwie nie tylko z chęcią udowodnienia, że wyniki na boiskach pierwszej ligi nie były przypadkiem, ale także z założeniem, że sporo minut na murawie dostaną wyróżniający się wychowankowie. Zresztą, między innymi to oni są dumą Jarosława Królewskiego z poprzednich rozgrywek. I nie ma co się dziwić, bo kiedy ktoś prezentuje taki poziom, jak Maciej Kuziemka, to ręce same składają się do oklasków.

20-letni skrzydłowy trafił do drużyn młodzieżowych "Białej Gwiazdy" w 2021 roku. Po trzech latach stał się piłkarzem pierwszej drużyny, ale czarować zaczął dopiero w ubiegłym sezonie. W lipcu 2025 roku zrobił furorę, gdy zanotował trzy asysty w wygranym 5:0 meczu z ŁKS-em. Następnie dokładał decydujące podania w starciach przeciwko GKS-owi Tychy (4:3) i Zniczowi Pruszków (7:0), a pierwszego gola strzelił Pogoni Grodzisk Mazowiecki (3:2) w czwartej kolejce. Rozgrywki pierwszej ligi zakończył z sześcioma bramkami i siedmioma asystami, choć na wiosnę już tak nie błyszczał.

Znów – podobnie, jak w przypadku Zalewskiego, mówimy o przebojowym skrzydłowym, który może zagrać na obu flankach. Przede wszystkim bazuje jednak na szybkości i zwinności, niż na przysłowiowym "pokrętle" w nodze. Lubi schodzić do środka, żeby poszukać uderzenia prawą nogą, a szczególnie groźny będzie, gdy Wisła zostanie zmuszona do gry z kontrataku. Bez piłki bowiem radzi sobie bardzo dobrze, inteligentnie wbiegając za linię obrony rywala.

Co ciekawe, jest także bardzo chętnie pracującym zawodnikiem na rzecz drużyny, gdy ta piłki nie posiada. Szybkość wykorzystuje również w kontrpressingu, tuż po stracie piłki doskakując do przeciwnika. Na plus można wyróżnić także umiejętność gry głową, co przy wzroście wynoszącym 176 centymetrów nie jest regułą. Warto także zwrócić uwagę na to, że jest bardzo pewny siebie w poczynaniach boiskowych i nie odczuwa strachu przed lepiej zbudowanymi fizycznie rywalami.

Szerszej publiczności Kuziemka dał się już poznać w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas wystąpił w meczu kadry U-21 przeciwko Włochom w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Skrzydłowy Wisły Kraków huknął jak z armaty i nie dał najmniejszych szans golkiperowi rywali. A jak będzie na boiskach Ekstraklasy? Cóż, będzie musiał udowodnić Mariuszowi Jopowi, że warto na niego postawić kosztem m.in. Elie Youana, którego "Biała Gwiazda" zakontraktowała latem.

Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków)

Zostajemy pod Wawelem, ale przenosimy się ze skrzydła na bok defensywy. Na lewej stronie bowiem doskonale radził sobie Jakub Krzyżanowski, który w swoim CV ma także 29 występów we włoskiej Primaverze 1, gdzie reprezentował barwy Torino. Tam w sezonie 2024/25 zaliczył aż dziewięć asyst, co sprawiło, że latem ubiegłego roku otrzymał swoją szansę od Mariusza Jopa.

Podobnie jak Kuziemka, błyszczał już na początku sezonu. W sierpniu asystował przy łącznie czterech bramkach, a w starciu przeciwko Zniczowi Pruszków (7:0) udało mu się także wpisać na listę strzelców. Potem przez długi czas nie było liczb, a ostatnie decydujące podanie dołożył w kwietniu, gdy Wisła remisowała 2:2 z Puszczą Niepołomice. Nie da się jednak ukryć, że spisywał się naprawdę solidnie.

Szczególnie wyróżniał się właśnie tworząc sytuacje pod bramką rywala. Dokładność podań na poziomie 78,2 proc. na mecz oraz precyzja przy długich podaniach lub wrzutkach były zdecydowanie punktem, na który można było zwrócić u Krzyżanowskiego uwagę. W defensywie było nieco gorzej, choć braki zdecydowanie nadrabiał motoryką.

W letnim okresie przygotowawczym udało mu się strzelić gola przeciwko Artisowi Brno. Wciąż jednak potrafi popełniać proste błędy w obronie. Mimo to wszystko aktualnie wskazuje na to, że Krzyżanowski wygrał walkę o miejsce w wyjściowej jedenastce, gdyż dostawał sporo minut w sparingach. Sam zresztą mówi wprost, że celuje z Wisłą w to, aby zakończyć sezon w górnej części tabeli, a indywidualnie chce dokładać jak najwięcej liczb.

Natan Ława (Pogoń Szczecin)

"Ława, jesteś wielkim talentem, przyszłością Pogoni" – takie słowa padły w kwietniu w szatni "Portowców" z ust Kamila Grosickiego w kierunku 16-letniego wówczas Natana Ławy. Trudno się z "Grosikiem" nie zgodzić, bo już na boiskach trzeciej ligi ofensywny pomocnik pokazywał, że ma nosa do strzelania goli i asystowania kolegom. Łącznie w rezerwach ośmiokrotnie trafił do siatki, a cztery razy dokładał decydujące podanie. A to zaprocentowało wskoczeniem na dobre do pierwszej drużyny Pogoni.

Ława zaczął skromnie, bo od trzech minut w meczu przeciwko Koronie Kielce (2:1). Zaraz potem jednak rozegrał 62 minuty przeciwko Lechii Gdańsk (1:2), 45 przeciwko Legii Warszawa (0:2), 80 z Piastem Gliwice (2:0) czy 85 w rywalizacji z Lechem Poznań (1:2). Łącznie w Ekstraklasie uzbierał 556 minut w 10 spotkaniach, co jest wynikiem co najmniej imponującym jak na 16-letniego piłkarza.

17-letni dziś już zawodnik z pewnością zamierza dołożyć liczby na ekstraklasowym szczeblu do swojego dorobku. W ubiegłym sezonie charakteryzował się przede wszystkim dużą ambicją i doskokiem do rywali. Duża inteligencja boiskowa objawiała się u niego w crossowych podaniach oraz próbach progresywnych podań w kierunku wyżej ustawionych kolegów. Ława po prostu uwielbiał być pod grą, a co jakiś czas szukał również uderzeń na bramkę przeciwnika. Obserwując go, widać także bardzo, ale to bardzo eleganckie przyjęcie i prowadzenie piłki.

Nie był to może debiutancki sezon na miarę Kacpra Kozłowskiego, ale po wychowanku Pogoni widać, że jest w stanie zostać jednym z głównych rozgrywających w ekipie Oscara Garcii. Z tym że ten musiałby go wystawiać na pozycji numer 8 lub 10, bo Thomas Thomasberg nieco tłamsił jego talent, ustawiając go piętro wyżej, u boku m.in. Kamila Grosickiego.

Seweryn Marek (Zagłębie Lubin)

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć produktu lubińskiego szkolenia. Zagłębie w świat wypuściło 80 wychowanków, którzy zadebiutowali w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce lub za granicą, a teraz w talii może mieć kolejny diamencik. Seweryn Marek, bo o nim mowa, powinien w sezonie 2026/27 coraz głośniej pukać do drzwi ekipy Leszka Ojrzyńskiego.

W ubiegłych rozgrywkach 18-latka obserwować mogliśmy głównie na boiskach trzeciej ligi, ale grał także w ważniejszych meczach Centralnej Ligi Juniorów – z Legią, Lechem, Wisłą czy Jagiellonią. Liczby przynosił głównie na wiosnę, a konkretnie od marca, kiedy to w barwach rezerw strzelił po dwa gole z Pniówkiem Pawłowice (4:0) i Polonią Nysa (4:2), a także trafił do siatki w rywalizacji z Karkonoszami Jelenia Góra (1:1). Łącznie bramek skompletował osiem w trzeciej lidze, a dwie w CLJ. Do tego dorzucił trzy asysty w rezerwach.

Marek może być naturalnym następcą Marcela Reguły, jeśli ten wyjedzie z Polski. Obaj panowie najlepiej czują się na pozycji numer dziesięć, choć Marek występował również jako ósemka. To prawdziwy kreator gry, który lubi wchodzić z piłką blisko pola karnego. Charakteryzuje się dużą pracowitością na całym boisku, a także nie można mu odmówić umiejętności dryblerskich. Wydaje się, że w Lubinie będzie miał idealne środowisko do tego, by okrzepnąć na ekstraklasowych boiskach.

Jakub Jendryka (Raków Częstochowa)

Tak prędkiego rozwoju Jakuba Jendryki nie spodziewał się chyba nawet sam zainteresowany. Jeszcze w sezonie 2024/25 grał w Centralnej Lidze Juniorów lub w trzecioligowych rezerwach Legii, skąd jesienią 2025 roku przeniósł się do Unii Skierniewice. W pół roku na boiskach drugiej ligi wahadłowemu udało się strzelić jednego gola oraz zanotować pięć asyst, co zaowocowało szybkim przeskokiem do I Ligi. W barwach Ruchu Chorzów szybko zaczął błyszczeć - na wiosnę wykręcił statystyki na poziomie dwóch bramek i pięciu decydujących podań.

W rok zatem Jendryka notuje awans z CLJ do Ekstraklasy. I to od razu do klubu, który ma walczyć o mistrzostwo Polski oraz awans do europejskich pucharów. Raków trzeba docenić za wygranie rywalizacji ze Slavią Praga oraz za stosunkowo niską kwotę transferu, która wynosi około 400 tysięcy euro plus bonusy.

Co może urzec kibiców Medalików w grze swojego nowego wahadłowego? Motoryka i intensywność gry, która na tej pozycji jest nieoceniona. Jendryka często zyskuje przewagę nad rywalem dzięki naturalnemu przyspieszeniu i wygrywa sporo pojedynków biegowych. Dość powiedzieć, że w barwach Unii rozpędzał się średnio do 33,76 km/h, a na wysokiej intensywności (powyżej 20 km/h) przebywa dystans około 1500 metrów w ciągu 90 minut.

Ponadto nie brakuje mu odwagi w podejmowaniu decyzji boiskowych, a głowa wydaje się być na odpowiednim miejscu. Jego otoczenie zresztą wielokrotnie podkreślało, że ciężko uwierzyć, że ma dopiero 19 lat. Czy wygra rywalizację o skład z Jeanem Carlosem? Trudno powiedzieć, ale jeśli dostanie szansę od Dawida Kroczka, możemy doczekać się naprawdę solidnego wahadłowego w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Oni także mogą zawojować Ekstraklasę

Oczywiście nazwisk, które można by wymienić w tym zestawieniu, jest jeszcze multum. Mowa tu m.in. o Adamie Basse z Rakowa, Michale Rosiaku ze Śląska Wrocław, Franciszku Lewandowskim z Motoru Lublin, Eryku Kozłowskim z Jagiellonii czy Karolu Delikacie z Lecha. Jedno jest pewne – nie będziemy się nudzić i z olbrzymią ciekawością będziemy spoglądać na poczynania młodych piłkarzy na boiskach Ekstraklasy.

I choć losy młodzieżowców sezonu toczyły się dotychczas różnie, na koniec warto przytoczyć nazwiska tych, którzy wygrywali statuetkę, odkąd ta pojawiła się w obiegu. Być może któryś z zawodników wymienionych na powyższej liście niebawem uzupełni poniższe zestawienie.

Młodzieżowcy Sezonu na przestrzeni ostatnich sześciu sezonów:

2020/21 – Kamil Piątkowski (wówczas: Raków Częstochowa; dziś: Legia Warszawa)

2021/22 – Jakub Kamiński (wówczas: Lech Poznań; dziś: SL Benfica)

2022/23 – Ariel Mosór (wówczas: Piast Gliwice; dziś: Korona Kielce)

2023/24 – Dominik Marczuk (wówczas: Jagiellonia Białystok; dziś: Real Salt Lake City)

2024/25 – Kacper Trelowski (Raków Częstochowa)

2025/26 – Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

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