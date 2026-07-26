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Oto gdzie pojawił się Messi. Absolutne szaleństwo

Argentynie ostatecznie nie udało się obronić mistrzostwa świata. "Albicelestes" przegrali w finale 0:1 z reprezentacją Hiszpanii, mimo to argentyńscy fani nie zapominają o gwiazdach. Swoją rodzinną miejscowość, Rosario odwiedził Leo Messi. Piłkarza Interu Miami przywitały tłumy.
Reakcja kibiców w Rosario po odwiedzinach Leo Messiego
Screenshot: x.com/SportsCenter

Reprezentacji Argentyny nie udało się zdobyć czwartego mistrzostwa świata w historii. Obrońcy tytułu w finale musieli uznać wyższość Hiszpanii, "La Roja" triumfowali po dogrywce 1:0, a zwycięskiego gola zdobył Ferran Torres. 

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Królewskie powitanie Messiego. Argentyńczyk odwiedził Rosario po finale MŚ

Mistrzostwo świata zdobyte cztery lata temu w Katarze sprawiło, że wielu piłkarzy niezależnie od wyniku kolejnych imprez może liczyć na królewskie traktowanie kibiców. Wśród nich jest oczywiście dla wielu najlepszy piłkarz w historii, Leo Messi. Argentyńczyk odwiedził ostatnio swoje rodzinne Rosario, przywitały go tłumy. 

"WSZYSTKO Z MIŁOŚCI DLA GOATA!! Leo Messi otoczony z miłością po obejrzeniu meczu Leones de Rosario kontra Central Córdoba w Primera C argentyńskiej piłki nożnej." - pisze na portalu X SportsCenter. 

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Messi dopingował lokalnych piłkarzy z Rosario 

Leo Messi pojawił się na spotkaniu lokalnego zespołu Leones de Rosario. Prezesem klubu jest brat legendarnego zawodnika - Matias. Obecność na trybunach zawodnika Interu Miami niewiele dała, Leones przegrał z Central Cordoba 0:2, ale rywalizacja sportowa i tak zeszła na dalszy plan. 

Dużo więcej działo się po ostatnim gwizdku sędziego. Przed stadionem Messiego przywitał tłum kibiców. Argentyńczyk już w trakcie spotkania rozdawał kibicom autografy, uświetniając swoją obecnością czwartoligową rywalizację. 

Messi póki co odpoczywa po wymagającym mundialu. Doskonale mimo nieobecności Argentyńczyka radzi sobie Inter Miami. Drużyna z Florydy wygrała sześć meczów z rzędu, pokonała m.in. 3:2 nowy klub Roberta Lewandowskiego, Chicago Fire. Polak debiutował w tym spotkaniu. 

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