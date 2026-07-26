Pogoń Szczecin rozpoczęła sezon Ekstraklasy od falstartu. Podopieczni Oscara Garcii na inaugurację rozgrywek ulegli Legii Warszawa 0:1, a gola w samej końcówce zdobył Zoran Arsenić. Okazuje się, że sporo dzieje się wokół "Portowców" nie tylko na boisku. O szczegółach piszą lokalne media.

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Pogoń ma problem? Media piszą o kłopotach finansowych

Portal wszczecinie.pl poinformował, że lada moment miasto Szczecin ma ogłosić konkurs w ramach Programu Wsparcia Sportu Profesjonalnego. Do tej pory - co roku - Pogoń otrzymywała w nim około 6-7 milionów złotych. Czy w tym roku będzie podobnie?

"Klub nie zapłacił w tym roku za żaden miesiąc podatku od nieruchomości. Co więcej, zalega także za czynsz Stadionu Miejskiego" - czytamy we wspomnianym źródle, które jako wyjaśnienie informacji cytuje słowa Dariusza Sadowskiego z Centrum Informacji Miasta.

- Na dzień 21 lipca tego roku Pogoń Szczecin zalega łącznie za dzierżawę stadionu 733 000 złotych (z tego 181 709 złotych jest objęte ugodą realizowaną na bieżąco zgodnie z przyjętym harmonogramem). Ponadto klub nie zapłacił w tym roku za żaden miesiąc podatku od nieruchomości. Z uwagi na tajemnicę skarbową nie możemy jednak podać dokładnej kwoty zaległości z tego tytułu. Wezwania do zapłaty wysyłane są co miesiąc, ale pozostają bez odpowiedzi. Konkurs na wsparcie sportu profesjonalnego opóźnia się z powodu zmian budżetowych. Na dniach powinien być ogłoszony. Środki w ramach tego konkursu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które nie mają żadnych długów wobec Miasta - powiedział Sadowski.

Co ciekawe nie tak dawno o finansach klubu w wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna" wypowiadał się Tan Kessler. - Pragnę przypomnieć, że do tej pory spłaciliśmy ponad 90 milionów złotych różnego rodzaju zobowiązań, które ciążyły na klubie. Wiem, że często o tym mówię, ale gdyby te długi nie zostały spłacone, Pogoń musiałaby najprawdopodobniej ogłosić upadłość i nikt nie mówiły dziś o wynikach sportowych. Przede wszystkim dzięki Alexowi udało się tę sytuację unormować. W przeciwieństwie do kilku innych klubów otrzymaliśmy licencję na najbliższy sezon bez nadzoru finansowego" - podkreślał działacz.

Portal wszczecinie.pl zaznaczył, że Pogoń Szczecin nie odpowiedziała na pytania dotyczące spłaty zadłużenia wobec miasta, a także brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony przedstawicieli urzędu, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Właściciel klubu Alex Haditaghi skomentował sprawę na portalu X.

"Pogoń Szczecin od wielu lat rozlicza czynsz za stadion i płatności związane z nieruchomościami dwa razy w roku w ramach normalnego zarządzania przepływem gotówki, zazwyczaj przed wypłatą dotacji rządowych. Ten sam proces zastosowano w zeszłym roku" - napisał, dodając że to informacje dostępne publicznie.