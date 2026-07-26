Lewandowski namawia gwiazdę na transfer do Chicago Fire

Robert Lewandowski rozegrał już dwa mecze w barwach Chicago Fire. Najpierw rozegrał 62 minuty w przegranym 2:3 starciu z Interem Miami, a następnie zagrał 45 minut w także przegranym 1:3 spotkaniu z New York City. Czy wkrótce kapitan reprezentacji Polski spotka w szatni gwiazdę niemieckiej piłki i byłego kolegę z szatni Bayernu Monachium?

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Goretzka wzmocni Chicago? Lewandowski namawiał

"Robert Lewandowski rozmawiał z Leonem Goretzką ws. transferu do Chicago Fire, ale na razie nic się w tej kwestii konkretnego nie dzieje" - poinformował Sebastian Staszewski w programie na kanale Meczyków.

Lewandowski i Goretzka to byli koledzy z Bayernu Monachium, którzy w latach 2018-2022 rozegrali razem 127 spotkań. Wspólnie sięgali po mistrzostwa Niemiec i Ligę Mistrzów. 31-letniemu niemieckiemu pomocnikowi wraz z końcem czerwca wygasł kontrakt z Bayernem. Nie został przedłużony.

Goretzka przez osiem lat gry w stolicy Bawarii rozegrał aż 312 meczów, w których zdobył 51 goli i miał 53 asysty. Jest także 73-krotnym reprezentantem Niemiec. W kadrze 15 razy trafiał do siatki. Póki co nie jest jeszcze przesądzone, w jakim klubie będzie występować w przyszłym sezonie. Przypomnijmy, że poza Bayernem grał także w Schalke oraz Bochum.

Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. W 16 dotychczasowych meczach zgromadziło 26 punktów i do liderującego Nashville SC traci aż 12 oczek. Przed zespołem Lewandowskiego są jeszcze Inter Miami (37 punktów) i New England Revolution (29 punktów). Jak wyglądają najbliższe plany piłkarzy z Florydy?

Już 2 sierpnia zmierzą się w domowym meczu z Charlotte. Następnie - w ciągu tygodnia - rozegrają trzy mecze w ramach Leagues Cup. Zagrają kolejno z: Necaxą (7 sierpnia, 2:30), Santosem Laguna (10 sierpnia, 2:00) oraz Cruz Azul (14 sierpnia, 3:00).