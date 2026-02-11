Legia na sprzedaż! Tyle chce dostać Mioduski. Chore pieniądze

Bieżący sezon dla Legii Warszawa jest pasmem ciągłych porażek. Fatalna postawa w lidze skutkuje pozycją w strefie spadkowej. Walka o Puchar Polski zakończyła się niemal tak szybko, jak się zaczęła - Wojskowi przegrali swój pierwszy mecz. Nie udało się nawet awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

Wyniki jak z najgorszych snów sprawiły, że przy Łazienkowskiej aż dwukrotnie zmieniano szkoleniowców. Zatrudnionego przed sezonem Edwarda Iordanescu w październiku zastąpił wieloletni asystent, Inaki Astiz. Kadencja Hiszpana była jednak wręcz niewiarygodnie fatalna. Legia pod jego wodzą wygrała tylko jedno spotkanie - z gibraltarskim Lincoln Red Imps.

Legia nad przepaścią, Mioduski zadowolony

Zimą do Warszawy trafił Marek Papszun i jak na razie - sytuacja się nie poprawiła. Były szkoleniowiec Rakowa w debiucie przegrał z Koroną, a następnie Warszawianie w dramatycznych okolicznościach uratowali punkt w Gdyni. Za taką degrengoladę kibice obwiniają tylko jednego człowieka. Chodzi o właściciela klubu, Dariusza Mioduskiego.

Co gorsze dla fanów Wojskowych, Mioduski nie zdaje się zauważać licznych problemów Legii. Opinię o niedawnym, absurdalnym wręcz wywiadzie biznesmena wyraził dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter. "Nie ma w tym wywiadzie krzty refleksji, konkretnych wniosków, co w ostatnich latach zostało zrobione źle. Zamiast tego jest bujanie w obłokach, snucie długofalowych wizji i niczym niepoparty optymizm" - czytamy.

Dariusz Mioduski sprzeda Legię? Szokująca cena

Dariusz Mioduski jednak jest gotów wysłuchiwać ofert kupna klubu. O kulisach opowiada w podcaście "Ofensywni" dziennikarz Przeglądu Sportowego, Piotr Wołosik. "Zupełnie niedawno jeden z biznesmenów podpytywał właściciela Legii, nie wiem, czy bezpośrednio jego, czy jego otoczenie, za ile można by było Legię kupić" - zaczął.

"Z wiarygodnego źródła, z tym źródłem siedziałem i rozmawiałem, dowiedziałem się, że już nie jest aktualna cena 100 mln euro, o których mówiło się powszechnie do niedawna, że taką kwotę oczekiwałby Mioduski za sprzedanie Legii. Jeśli jest jakiś chętny, być może słucha naszej audycji, to musi przygotować, uwaga, 200 mln euro" - stwierdził Wołosik.

Jest to wręcz nieprawdopodobna wycena klubu, który balansuje na krawędzi - zdaniem analityków Legia uratuje się przed spadkiem, ale jako ostatnia bezpieczna drużyna. Szansę na wyjście ze strefy spadkowej podopieczni Marka Papszuna będą mieli w piątkowy wieczór. 13 lutego Legia zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice.