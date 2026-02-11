Lewandowski zostanie w Barcelonie? Deco zdradza kulisy. Jest jeden warunek

175 spotkań, ponad 100 bramek, sześć trofeów - dwa mistrzostwa, jeden Puchar i trzy Superpuchary Hiszpanii. To dorobek Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. 3,5 roku spędzone w stolicy Katalonii to pasmo sukcesów, ale pobyt kapitana reprezentacji Polski w Blaugranie może dobiec końca już za kilka miesięcy.

Niedawno wywiadu dla katalońskiego Sportu udzielił dyrektor sportowy klubu. Deco długo mówił o Wojciechu Szczęsnym. "Jest kluczową postacią dla szatni, zarówno ze względu na to, co nam dawał, jak i to, co wnosi nadal. On wnosi mnóstwo w każdym aspekcie: jest zabawny, radosny, zawsze pozytywnie nastawiony i potrafi wywołać uśmiech. To jest kluczowe dla dobrej dynamiki i zdrowego współżycia w zespole" - stwierdził Portugalczyk.

Deco jasno o Robercie Lewandowskim

Deco w tej rozmowie poruszył też kwestię wygasającego kontraktu Roberta Lewandowskiego. Latem 2022 roku kapitan reprezentacji Polski podpisał czteroletnią umowę - wygasa więc ona z końcem bieżącego sezonu. "Myślę, że zajmie się tym czas" - stwierdził 48-latek, potwierdzając, że rozmowy w sprawie przedłużenia umowy nie są jeszcze prowadzone.

Portugalczyk zwrócił też uwagę, że w takiej sytuacji wiele zależy nie tylko od klubu, ale też i od piłkarza. "Myślę również, że Robert ma też swoje osobiste plany. Zobaczymy. Musimy też trochę zgłębić temat Finansowego Fair Play, musimy wyjaśnić przyszłość, jaka czeka tę drużynę, ale nie osiągnęliśmy jeszcze tego punktu. Gdy to zrobimy, zmierzymy się z sytuacjami takimi jak ta Roberta" - stwierdził. Deco nawiązał tym samym do innych zawodników, których kontrakty wygasają w czerwcu, m.in. Andreasa Christiensena.

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Jest konkret!

Słowa byłego wybitnego pomocnika Barcelony oraz reprezentacji Portugalii wskazują na to, że Robert Lewandowski może prowadzić rozmowy z innymi klubami w sprawie podpisania kontraktu. Mocno o ściągnięcie 37-latka naciska Chicago Fire. Złożenie oferty potwierdził Janusz Michalik. "Rozmawiałem z trenerem Chicago Fire, który jest moim kolegą. Powiedział mi po prostu, że ta oferta jest. To jest prawda" - powiedział.

W czwartkowy wieczór Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w Pucharze Króla. Pierwsze spotkanie dwumeczowego półfinału odbędzie się 12 lutego w Madrycie. Rewanż - początkiem marca w Barcelonie.