Papszun nie wytrzymał po tym, co zrobili kibice Legii

Legia Warszawa nie wygrała ani jednego ligowego meczu w Ekstraklasie od 28 września i pokonania Pogoni Szczecin (1:0). Po ostatnim ligowym meczu z Arką Gdynia (2:2) głośno było nie tyle co o kolejnej wpadce, co o zachowaniu kibiców stołecznego zespołu.

Papszun zabrał głos. Chodzi o skandal w Gdyni

"Piłkarze ze spuszczonymi głowami stoją karnie przed wyzywającymi ich kibolami. Z tego obrazu wybrzmiewa wszystko: karmiona bezkarnością kibolska megalomania, zaprzeczenie podstawowej idei kibicowania, psychologiczny absurd, fałsz i obłuda. Nikt wprost tego nie powie, ale kibolskie połajanki częściej piłkarzy żenują, niż motywują" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, nawiązując do skandalicznego skandowania fanów Legii.

Głos w sprawie ostatnich wydarzeń kibicowskich zabrał trener Marek Papszun, który odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy na konferencji prasowej przed kolejnym meczem. Trener spotkał się z mediami w środę 11 lutego. Zapis dostępny jest na kanale Legii na YouTube.

- Rozumiem rozgoryczenie i emocje, które towarzyszą tym naszym występom. Nie oczekuję też, że będzie tutaj taka analiza dogłębna, że byliśmy lepsi, gorsi i tak dalej. Kibice oczekują po prostu od nas zwycięstwa i o to musimy się jeszcze bardziej postarać, bo jak widać tego nie zrobiliśmy. Natomiast to wszystko musi mieć jakiś wymiar graniczny. Nie może iść w kierunku trochę takiego bandytyzmu - powiedział.

Rozumiem rozgoryczenie i emocje, natomiast też kibice muszą wiedzieć, że my naprawdę ciężko pracujemy żeby się z tej sytuacji dźwignąć i wyjść. Wszyscy piłkarze przede wszystkim - lub prawie wszyscy - bo to nie jest nigdy idealnie i ja takiego świata tu nie będę tworzył - że wszyscy są zdeterminowani, chętni i dobrze nastawieni, bo nigdy tak nie jest. Nie widziałem jeszcze takiej szatni i nie wierzę, że taka istnieje, natomiast większość graczy ma tutaj naprawdę bardzo dobre podejście i oni chcą. Oni ciężko pracują na to, żebyśmy się dźwignęli. To dzisiaj możemy zrobić.

- Jeśli pan mnie zapytał co do kibiców to żeby wiedzieli, że ciężko pracujemy, żeby się z tej sytuacji dźwignąć. Druga sprawa: prośba do kibiców o takie wsparcie w czasie meczu żebyśmy byli razem. Jeżeli przegramy to przegramy razem jako Legia. Rozumiem jakieś emocje - negatywne nawet, jesteśmy na to gotowi w jakiejś dopuszczalnej formule, ale to najlepiej żeby to było po meczu. Jeżeli ten Internet płonie to okej - niech płonie. Dla nas najważniejszy jest mecz. Żebyśmy byli razem w czasie meczu, żeby kibice nam pomagali, żeby nas wspierali. Razem jesteśmy w tej trudnej sytuacji i jeśli wyjdziemy to też razem - stwierdził.

Marek Papszun w dwóch pierwszych meczach nie okazał się Harry'm Potterem i z jego przyjściem - jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - nie zniknęły wszystkie problemy, które trapiły Legię. Jego pierwsze oficjalne spotkanie zakończyło się porażką z Koroną Kielce (1:2), a drugei z Arką Gdynia rzutem na taśmę udało się Warszawianom zremisować (2:2).

Legia wciąż zajmuje miejsce w strefie spadkowej. W najbliższym spotkaniu - w piątek 13 lutego o 20:30 - zagra na wyjeździe z będącym w dobrej formie GKS Katowice. Podopieczni Rafała Góraka wygrali na wiosnę oba dotychczasowe mecze: 2:1 z Zagłębiem Lubin i 1:0 z Widzewem Łódź.