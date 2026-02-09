Liczby nie kłamią. Gigant spadnie z Ekstraklasy!

Legia Warszawa, Widzew Łódź i Pogoń Szczecin - każda z tych drużyn przed sezonem dokonała gigantycznych transferów. Widzew pieniędzy nie szczędził także zimą, gdy wydał ponad 13 mln euro. Na razie wydatki nie przekładają się jednak na wyniki na boisku. Choć do końca sezonu pozostaje jeszcze 14 kolejek, coraz głośniej w ich kontekście mówi się o spadku.

Wydali wyrok ws. Legii, Widzewa i Pogoni. "Cała trójka się nie ostanie"

Oczywiście to, że z Ekstraklasą pożegna się cała ta trójka, wydaje się wręcz nie do pomyślenia. Jednakże to, że stanie się tak z jednym z tych klubów, zaczyna być coraz bardziej realne. Temat poruszył dziennikarz Interii Przemysła Langier. - Jaka jest statystyczna szansa, że z ligi poleci przynajmniej jedna drużyna z grona Legia/Widzew/Pogoń? Będzie już z 70 proc.? - zapytał na platformie X. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Udzielił jej matematyk Piotr Klimek, który na swoim profilu w mediach społecznościowych publikuje różne piłkarskie analizy. Na podstawie rankingu Elo co jakiś czas przedstawia m.in., jakie prawdopodobieństwo spadku, zdobycia mistrzostwa Polski czy awansu do europejskich pucharów mają poszczególne kluby Ekstraklasy. Co ustalił w tym wypadku? - Mi wychodzi 87 (trzeba pamiętać, że elo nie koryguje potężnych zimowych wzmocnień). Przy czym nawet po mocnej korekcie będzie wychodziło, że raczej cała trójka się nie ostanie. Wygląda na to, że jeden zleci, więcej też wątpliwe - napisał.

Na tyle procent Legia spadnie do I ligi. Niebywałe, co ustalili

Klimek wyliczył także, ile procent szans na spadek, ma każda z tych drużyn osobno. Okazuje się, że w przypadku Pogoni i Widzewa jest to już 13 proc. Legii daje zaś 8 proc. Z kolei przed sezonem podawał, że prawdopodobieństwo spadku w przypadku żadnej z tych ekip nie sięgało nawet 2 proc. - Niezależnie od tego, jaki model przyjmiemy ten sezon i tak już jest dla całej trójki tragiczny. To według przedsezonowych projekcji miały być zespoły nr 3, 4, 5 (a szóstym miała być Jagiellonia) - dodał.

Na ten moment w strefie spadkowej znajdują się dwie z omawianych drużyn. Legia jest 16., a Widzew - 17. Oba kluby mają w dorobku po 20 punktów. Pogoń uzbierała ich raptem dwa więcej i plasuje się na 14. miejscu. Na szarym końcu tabeli jest jednak Bruk-Bet Termalica Nieciecza (również 20 pkt) i to ona jest głównym kandydatem do spadku.