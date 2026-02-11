Jest oświadczenie Realu i UEFA. Chodzi o Superligę! Hiszpanie są już pewni

Znów głośno robi się o Superlidze. Niestety dla jej sympatyków - wszystko skazuje na to, że projekt nie zostanie wdrożony w życie. Jeszcze niedawno na placu boju pozostały dwa kluby - Real Madryt oraz FC Barcelona. W zeszłym tygodniu zmieniło się to.

Ledwie kilka dni temu Barcelona poinformowała, że oficjalnie wycofuje się z organizacji Superligi. Ruch ten był spodziewany od dawna - Joan Laporta zbliżył się z Aleksandrem Ceferinem. Katalończycy uznali, że reformy Lig Mistrzów - nowy format rozgrywek czy zmiana podziału środków - to spełnienie żądań sprzed kilku lat. W związku z tym prace nad Superligą straciły swój pierwotny sens.

Real Madryt ogłasza: doszło do porozumienia

Od soboty jedynym klubem związanym z Superligą był więc Real Madryt. Wszystko wskazuje na to, że wielka misja Florentino Pereza właśnie dobiegła końca. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano o porozumieniu między UEFĄ, Realem oraz stowarzyszeniem European Football Clubs (EFC, wcześniej znanym jako ECA).

"UEFA, EFC oraz Real Madryt po miesiącach rozmów możemy ogłosić wstępne porozumienie dla dobra europejskiej piłki klubowej, szanując zasady sportowych zasług i podkreślając wartość długoterminowego, zrównoważonego rozwoju klubów oraz poprawy kibicowskich doświadczeń przy użyciu technologii" - czytamy na stronie internetowej Realu. UEFA wydała komunikat o podobnej treści.

Oto koniec Superligi

Oświadczenie kończy się zdaniem dotyczącym Superligi: "To porozumienie ma również na celu rozwiązanie prawnych sporów związanych z Europejską Superligą". Wskazuje to na chęć polubownego zakończenia pozwów, kierowanych przez zarządzającą projektem spółkę A22. Domaga się ona odszkodowania w wysokości 4,5 miliarda euro - i to po zwycięskich sądowych bataliach w innych instancjach.

Sprawę komentują już hiszpańskie media. Kataloński Sport pisze o "końcu Superligi oraz wojny Realu i Florentino o model rozgrywek". "Pożegnanie z Superligą" - pisze Mundo Deportivo, przypominając o pozwach kierowanych w stronę UEFY. "Real Madryt i UEFA podpisały pokój" - to z kolei Marca.

Superliga narodziła się 19 kwietnia 2021 roku. 12 klubów z Hiszpanii, Włoch i Anglii porozumiały się w sprawie utworzenia nowych europejskich rozgrywek piłkarskich. Pierwszym prezesem został Florentino Perez. Po niecałych pięciu latach wielki sen prezydenta Realu Madryt istnieje już tylko teoretycznie. Do historii przejdzie, gdy dojdzie do ostatecznego porozumienia z UEFĄ.