Wielki zwrot w Legii ws. napastnika. Papszun w końcu się doczeka

Legia Warszawa wciąż znajduje się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. Wojskowi rozegrali dwa mecze ligowe pod wodzą Marka Papszuna, w których wywalczyli punkt. Ich obecny dorobek to dwadzieścia "oczek". W trakcie całego sezonu Legioniści wygrali zaledwie cztery pojedynki w lidze, stąd nie dziwi, że trener robi wszystko, by wzmocnić zespół. Papszun poszukiwał napastnika o profilu silnej i wysokiej "dziewiątki". Wygląda na to, że ma powody do radości.

Zwrot akcji. Adamski jednak trafi do Legii?

Marcin Szymczyk z serwisu Legia.Net poinformował, że do stołecznej ekipy ma przejść Rafał Adamski. To napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki i zarazem zawodnik, który imponował swoją grą na boiskach pierwszoligowych. Wystarczy wspomnieć, że strzelił 11 goli, a przy 10 asystował. W jego przypadku możemy mówić o zwrocie akcji, bo jeszcze jakiś czas temu wydawało się, iż transakcja nie dojdzie do skutku.

"Transfer miał mieć miejsce już dwa tygodnie temu, ale wówczas pojawiły się duże rozbieżności na linii Legia - przedstawiciele zawodnika" - pisze serwis Legia.Net.

Nie wiadomo jeszcze, ile wyniesie kwota odstępnego. Tutaj jednak nie powinno być wielkich problemów z osiągnięciem porozumienia między stronami. W końcu oba kluby ściśle ze sobą współpracują. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl sam zawodnik jest z kolei dogadany z Legią na 3,5-letni kontrakt.

Papszun potrzebuje konkurencji w ataku

O napastnikach Legii w tym sezonie mówi się bardzo dużo. Jean-Pierre Nsame grał świetnie, ale na wczesnym etapie rozgrywek wypadł z gry z powodu kontuzji. Mileta Rajović to kompletny niewypał transferowy.

Nie zachwycał także Antonio Colak, lecz ostatnio w starciu z Arką Gdynia dwa razy trafił do siatki, więc może się przełamie. Jeśli Adamski zasili Legię, to może skutecznie powalczyć nawet o miejsce w podstawowej jedenastce.